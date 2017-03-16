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  • 16.03, 05:41

Гавайи заблокировали на всей территории США новый иммиграционный указ Трампа

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Гавайи заблокировали на всей территории США новый иммиграционный указ Трампа

Гавайи заблокировали на всей территории США новый иммиграционный указ Трампа

Суд в Гонолулу опротестовал указ президента США об ужесточении миграционной политики. Трамп назвал это решение суда «превышением полномочий».

Новый указ президента США, который должен был вступить в силу в ночь на четверг, оказался заблокирован судьей Дерреком Уотсоном в Гонолулу, пишет ТАСС. Указ предусматривал 90-дневный запрет въезда в страну для граждан Сирии, Судана, Сомали, Ирана, Ливии и Йемена.

Примечательно, что в пользу истцов, требующих заблокировать действие нового президентского иммиграционного указа, высказался даже генеральный прокурор штата Гавайи Дуглас Чин.

В исковом заявлении общественных организаций говорится, что указ президента Трампа наносит ущерб американскому штату Гавайи, доходы которого зависят от туризма.

Апелляция на решение суда в Гонолулу будет рассматриваться Апелляционным судом девятого округа в Сан-Франциско, который ранее уже поддержал запрет на вступление в силу предыдущего указа Трампа, который 45-й президент США подписал в январе, через неделю после своей инаугурации. По сведениям американских СМИ, апелляция может быть подана уже в четверг, 16 марта.

Президент США Дональд Трамп уже назвал решение суда в Гонолулу «беспрецедентным превышением полномочий судебной власти». Об этом он заявил, выступая на митинге перед своими сторонниками в городе Нэшвилле (штат Теннесси).

Дональд Трамп, президент США: «Запрет, на мой взгляд, беспрецедентное превышение полномочий судебной власти. Указ не должен был быть отменен с самого начала».

Новый иммиграционный указ Трамп подписал 6 марта. В отличие от первого документа в список мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, не попал Ирак.

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