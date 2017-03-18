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  • 18.03, 01:39
    Минюст США подал апелляцию на блокировку нового миграционного указа Трампа. США, Трамп Дональд, законодательство, мигранты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минюст США подал апелляцию на блокировку нового миграционного указа Трампа

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    Минюст США подал апелляцию на блокировку нового миграционного указа Трампа

    Минюст США подал апелляцию на блокировку нового миграционного указа Трампа

      Министерство юстиции США пытается опротестовать решение судьи в штате Гавайи, который заблокировал действие нового указа Трампа об ужесточении миграционной политики.

      Как передает телеканал CBS, Минюст США направил в федеральный суд штата Мэриленд уведомление, в котором пока что не указывано конкретных оснований и аргументов для опротестования решения, но формально процедура подачи апелляции уже началась.

      В документе говорится, что президент США Дональд Трамп, министерство национальной безопасности США, министр нацбезопасности Джон Келли, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон оспаривают решения двух федеральных судей о приостановке положений указа.

      Напомним, суд в Гонолулу (штат Гавайи) временно заблокировал исполнение указа президента США об ужесточении правил иммиграции и приема беженцев. Трамп пообещал обжаловать это решение в Верховном суде, «поскольку на карту поставлена безопасность нашей страны».

      Напомним, Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость повышения режима контртеррористической безопасности, подписал указ ограничивающий прием беженцев, и вводящий запрет на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана. В новом указе Трампа Ирак был исключен из списка государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты.

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