Минюст США подал апелляцию на блокировку нового миграционного указа Трампа

Министерство юстиции США пытается опротестовать решение судьи в штате Гавайи, который заблокировал действие нового указа Трампа об ужесточении миграционной политики.
Как передает телеканал CBS, Минюст США направил в федеральный суд штата Мэриленд уведомление, в котором пока что не указывано конкретных оснований и аргументов для опротестования решения, но формально процедура подачи апелляции уже началась.
В документе говорится, что президент США Дональд Трамп, министерство национальной безопасности США, министр нацбезопасности Джон Келли, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон оспаривают решения двух федеральных судей о приостановке положений указа.
Напомним, суд в Гонолулу (штат Гавайи) временно заблокировал исполнение указа президента США об ужесточении правил иммиграции и приема беженцев. Трамп пообещал обжаловать это решение в Верховном суде, «поскольку на карту поставлена безопасность нашей страны».
ограничивающий прием беженцев, и вводящий запрет на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана. В новом указе Трампа Ирак был исключен из списка государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты.
В документе говорится, что президент США Дональд Трамп, министерство национальной безопасности США, министр нацбезопасности Джон Келли, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон оспаривают решения двух федеральных судей о приостановке положений указа.
Напомним, суд в Гонолулу (штат Гавайи) временно заблокировал исполнение указа президента США об ужесточении правил иммиграции и приема беженцев. Трамп пообещал обжаловать это решение в Верховном суде, «поскольку на карту поставлена безопасность нашей страны».
ограничивающий прием беженцев, и вводящий запрет на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана. В новом указе Трампа Ирак был исключен из списка государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты.
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