Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом

Президент Украины распорядился обратиться к НАТО за помощью в разминировании боеприпасов одного из крупнейших военных складов страны, где произошел пожар и рвутся снаряды.
Украинский президент решил запросить у НАТО помощь в разминировании территории складов с боеприпасами в Харьковской области, где произошел масштабный пожар. Сообщение об этом размещено на странице Порошенко в Twitter.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее».
эвакуированы больше 20 тысяч человек. Днем стало известно, что радиус опасной зоны увеличили с 5 до 10 километров.
Балаклею отключили от газо- и электроснабжения, прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Запрещены полеты авиации в радиусе 40 километров от места пожара. СБУ завела дело о диверсии, а военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность». Предположения, что пожар устроили сами военные, чтобы скрыть масштабные хищения, главный военный прокурор Украины отвергает.
Расследование пока невозможно, поскольку арсенал продолжает гореть. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные не могут приблизиться к очагам возгорания.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее».
Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2017 г.
эвакуированы больше 20 тысяч человек. Днем стало известно, что радиус опасной зоны увеличили с 5 до 10 километров.
Балаклею отключили от газо- и электроснабжения, прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Запрещены полеты авиации в радиусе 40 километров от места пожара. СБУ завела дело о диверсии, а военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность». Предположения, что пожар устроили сами военные, чтобы скрыть масштабные хищения, главный военный прокурор Украины отвергает.
Расследование пока невозможно, поскольку арсенал продолжает гореть. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные не могут приблизиться к очагам возгорания.
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