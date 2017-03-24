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  • 24.03, 01:43
    Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом. НАТО, Порошенко, Украина, армии мира, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом

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    Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом

    Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом

    Порошенко просит у НАТО помощи в борьбе с пожаром в арсенале под Харьковом

      Президент Украины распорядился обратиться к НАТО за помощью в разминировании боеприпасов одного из крупнейших военных складов страны, где произошел пожар и рвутся снаряды.

      Украинский президент решил запросить у НАТО помощь в разминировании территории складов с боеприпасами в Харьковской области, где произошел масштабный пожар. Сообщение об этом размещено на странице Порошенко в Twitter.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее».




      Напомним, масштабный пожар на одном из крупнейших военных складов Украины, расположенном рядом с городом Балаклея в Харьковской области, начался накануне ночью. Под грохот рвущихся снарядов местные жители поспешно стали покидать свои дома. Позже объявили официальную эвакуацию. Из пятикилометровой зоны были эвакуированы больше 20 тысяч человек. Днем стало известно, что радиус опасной зоны увеличили с 5 до 10 километров.

      Балаклею отключили от газо- и электроснабжения, прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Запрещены полеты авиации в радиусе 40 километров от места пожара. СБУ завела дело о диверсии, а военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность». Предположения, что пожар устроили сами военные, чтобы скрыть масштабные хищения, главный военный прокурор Украины отвергает.

      Расследование пока невозможно, поскольку арсенал продолжает гореть. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные не могут приблизиться к очагам возгорания.

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