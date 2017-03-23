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  • 23.03, 18:08

    Названо имя третьего погибшего при теракте в Лондоне

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    Названо имя третьего погибшего при теракте в Лондоне

    Названо имя третьего погибшего при теракте в Лондоне

    Третьим погибшим при теракте в Лондоне стал американец Курт Кокран, сообщила его сестра Шантелл Пэйн.

    В результате теракта, по последним данным, погибли три человека, ранены 40. Террорист был застрелен полицейским.

    Ранее полиция называла имена только двух жертв атаки — это полицейский Кит Палмер и британка Айши Фрейд. Сегоня стало известно имя третьего погибшего. Им оказался американец Курт Кокран. Сестра Курта написала некролог на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

    Шантелл Пэйн, сестра Курта Кокрана: «С тяжелым сердцем должна поделиться грустными новостями о нашем прекрасном брате, отце, муже, сыне и друге Курте Кокране. Он не пережил ранений, полученных при теракте в Лондоне… Покойся с миром».

    Имя застреленного полицейскими террориста пока не называется. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападавший — это уроженец Британии Абу Иззадин. Позже премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что ликвидированный преступник родился в Великобритании, был известен полиции, ранее его задерживали по подозрению в экстремизме.

    Боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в британской столице, назвав атаковавшего Лондон террориста «своим солдатом».

    Теракт в столице Британии произошел в 14:40 по местному времени (17:40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался.

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