Названо имя третьего погибшего при теракте в Лондоне

Третьим погибшим при теракте в Лондоне стал американец Курт Кокран, сообщила его сестра Шантелл Пэйн.
В результате теракта, по последним данным, погибли три человека, ранены 40. Террорист был застрелен полицейским.
Ранее полиция называла имена только двух жертв атаки — это полицейский Кит Палмер и британка Айши Фрейд. Сегоня стало известно имя третьего погибшего. Им оказался американец Курт Кокран. Сестра Курта написала некролог на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.
Шантелл Пэйн, сестра Курта Кокрана: «С тяжелым сердцем должна поделиться грустными новостями о нашем прекрасном брате, отце, муже, сыне и друге Курте Кокране. Он не пережил ранений, полученных при теракте в Лондоне… Покойся с миром».
Имя застреленного полицейскими террориста пока не называется. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападавший — это уроженец Британии Абу Иззадин. Позже премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что ликвидированный преступник родился в Великобритании, был известен полиции, ранее его задерживали по подозрению в экстремизме.
взяли на себя ответственность за теракт в британской столице, назвав атаковавшего Лондон террориста «своим солдатом».
ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался.
Ранее полиция называла имена только двух жертв атаки — это полицейский Кит Палмер и британка Айши Фрейд. Сегоня стало известно имя третьего погибшего. Им оказался американец Курт Кокран. Сестра Курта написала некролог на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.
Шантелл Пэйн, сестра Курта Кокрана: «С тяжелым сердцем должна поделиться грустными новостями о нашем прекрасном брате, отце, муже, сыне и друге Курте Кокране. Он не пережил ранений, полученных при теракте в Лондоне… Покойся с миром».
Имя застреленного полицейскими террориста пока не называется. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападавший — это уроженец Британии Абу Иззадин. Позже премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что ликвидированный преступник родился в Великобритании, был известен полиции, ранее его задерживали по подозрению в экстремизме.
взяли на себя ответственность за теракт в британской столице, назвав атаковавшего Лондон террориста «своим солдатом».
ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался.
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