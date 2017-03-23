Британские спецслужбы отлавливают причастных к теракту в Лондоне

Боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в британской столице. Об этом сегодня сообщили западные СМИ со ссылкой на информационный ресурс, близкий к ИГИЛ. В самом Лондоне полным ходом идет расследование трагедии.
Скотленд-Ярд ночью провел контртеррористическую операцию в Бирмингеме. В ходе рейдов были арестованы 7 человек.
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за устроенный в Лондоне теракт. Как сообщила сегодня премьер-министр страны Тереза Мэй, преступник родился в Британии и был известен полиции, ранее его задерживали по подозрению в экстремизме. Мэй назвала его «периферийной фигурой».
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Он был периферийной фигурой и не являлся объектом пристального внимания британской полиции. Его дело относится к прошлому. Он не был объектом текущей работы служб разведки, не было разведданных о его намерениях или замыслах. Мы до сих пор верим в то, что нападавший действовал в одиночку. У полиции нет оснований думать, что существует непосредственный риск атак для населения».
Число погибших за день не увеличилось, а вот число арестованных по подозрению в пособничестве террористу растет. Их уже восемь. Трое были взяты накануне ночью на востоке Бирмингема. Это город-миллионник в центральной страны. Он известен громким скандалом под названием «Троянский конь». Тогда группа мусульман пыталась ввести закон шариата в несколько бирмингемских школ. То есть этот город находился под пристальным вниманием британской полиции уже несколько лет.
Правоохранители сразу знали, по какому адресу ехать. На востоке Бирмингема были арестованы трое. Соседи говорят, что четвертым в этой квартире жил террорист. Кроме того, в этом районе был взята напрокат автомобиль Hyundai, которым террорист подавил около 40 прохожих.
В числе погибших — 48-летний полицейский, его злоумышленник ударил ножом. Известно также наверняка о 43-летней женщине-испанке, которая жила в Лондоне и шла забирать своих дочерей из школы. Ее насмерть сбил джип. Погиб также 50-летний мужчина. Также сам экстремист был застрелен.
Одно изменение в парламенте Шотландии. по поводу того, проводить ли второй референдум о независимости, отложен, потому что нация в эти дни должна объединиться, а не разъединиться.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Он был периферийной фигурой и не являлся объектом пристального внимания британской полиции. Его дело относится к прошлому. Он не был объектом текущей работы служб разведки, не было разведданных о его намерениях или замыслах. Мы до сих пор верим в то, что нападавший действовал в одиночку. У полиции нет оснований думать, что существует непосредственный риск атак для населения».
Число погибших за день не увеличилось, а вот число арестованных по подозрению в пособничестве террористу растет. Их уже восемь. Трое были взяты накануне ночью на востоке Бирмингема. Это город-миллионник в центральной страны. Он известен громким скандалом под названием «Троянский конь». Тогда группа мусульман пыталась ввести закон шариата в несколько бирмингемских школ. То есть этот город находился под пристальным вниманием британской полиции уже несколько лет.
Правоохранители сразу знали, по какому адресу ехать. На востоке Бирмингема были арестованы трое. Соседи говорят, что четвертым в этой квартире жил террорист. Кроме того, в этом районе был взята напрокат автомобиль Hyundai, которым террорист подавил около 40 прохожих.
В числе погибших — 48-летний полицейский, его злоумышленник ударил ножом. Известно также наверняка о 43-летней женщине-испанке, которая жила в Лондоне и шла забирать своих дочерей из школы. Ее насмерть сбил джип. Погиб также 50-летний мужчина. Также сам экстремист был застрелен.
Одно изменение в парламенте Шотландии. по поводу того, проводить ли второй референдум о независимости, отложен, потому что нация в эти дни должна объединиться, а не разъединиться.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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