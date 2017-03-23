Лондонский теракт повлиял на работу шотландского парламента

Из-за трагических событий в Лондоне шотландский парламент отложил дебаты по вопросу проведения референдума о независимости.
Депутаты посчитали, что неэтично призывать к отделению от Великобритании в момент, когда следует проявить солидарность. Премьер Шотландии Никола Стерджен принесла соболезнования официальному Лондону. Заседание по референдуму решено провести в другой день.
Накануне в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию британского парламента, экстремист-одиночка устроил теракт. Погибли, по последним данным, три человека, около 40 получили ранения. Нападавшего ликвидировали.
Накануне в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию британского парламента, экстремист-одиночка устроил теракт. Погибли, по последним данным, три человека, около 40 получили ранения. Нападавшего ликвидировали.
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