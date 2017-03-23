В окрестностях горящего под Харьковом военного склада от взрывов дрожит земля

Локальным апокалипсисом называют на Украине события в Харьковской области. В течение всего дня там рвутся снаряды на одном из крупнейших военных складов страны. Столб пламени виден за километры, от взрывов в буквальном смысле дрожит земля. При этом к тушению огня пока даже не приступали. Приближаться к арсеналам слишком опасно, и площадь пожара лишь увеличивается.
Жители Балаклеи (небольшой город в Харьковской области) от увиденного за окном с трудом припоминают, какой сейчас год. Их можно понять. Как сообщили в украинском Минобороны, первый взрыв на военном складе прогремел глубокой ночью. Больше 12 часов канонада не смолкает. Многие называют случившееся локальным Армагеддоном, повергающим в шок даже ко всему привычных ведущих новостей.
Многие, увидев на горизонте неутихающее зарево, стали срочно собирать вещи и уехали сами. Позже объявили официальную эвакуацию. Днем стало известно, что радиус увеличен с 5 до 10 километров. Всего, по данным Харьковской областной госадминистрации, эвакуированы больше 20 тысяч человек. Сейчас их размещают в школах. Сколько времени там придется провести людям, пока неизвестно.
Украинские власти заявили, что снаряды взрываются на территории склада, жертв и пострадавших нет, но едва ли это может успокоить простых людей.
Склад в Балаклее украинские СМИ называют крупнейшим в стране, там хранились 130 тонн боеприпасов. Глядя на происходящее, некоторые очевидцы не могут удержаться от собственных трактовок, что именно сейчас взрывается.
СБУ завела дело о диверсии, якобы склад мог кто-то специально поджечь. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность». При этом предположение, что пожар устроили сами военные, чтобы скрыть хищения, главный военный прокурор Украины отверг.
Впрочем, пока расследование вести практически нереально. Склад продолжает гореть, из-за непрекращающихся взрывов туда даже не могут добраться пожарные.
Многие, увидев на горизонте неутихающее зарево, стали срочно собирать вещи и уехали сами. Позже объявили официальную эвакуацию. Днем стало известно, что радиус увеличен с 5 до 10 километров. Всего, по данным Харьковской областной госадминистрации, эвакуированы больше 20 тысяч человек. Сейчас их размещают в школах. Сколько времени там придется провести людям, пока неизвестно.
Украинские власти заявили, что снаряды взрываются на территории склада, жертв и пострадавших нет, но едва ли это может успокоить простых людей.
Склад в Балаклее украинские СМИ называют крупнейшим в стране, там хранились 130 тонн боеприпасов. Глядя на происходящее, некоторые очевидцы не могут удержаться от собственных трактовок, что именно сейчас взрывается.
СБУ завела дело о диверсии, якобы склад мог кто-то специально поджечь. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность». При этом предположение, что пожар устроили сами военные, чтобы скрыть хищения, главный военный прокурор Украины отверг.
Впрочем, пока расследование вести практически нереально. Склад продолжает гореть, из-за непрекращающихся взрывов туда даже не могут добраться пожарные.
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