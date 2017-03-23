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  • 23.03, 06:00
    Захарченко: ДНР не будет продавать Украине уголь и металл. Порошенко, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захарченко: ДНР не будет продавать Украине уголь и металл

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    Захарченко: ДНР не будет продавать Украине уголь и металл

    Захарченко: ДНР не будет продавать Украине уголь и металл

      Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все поставки донецкой продукции на Украину прерваны в ответ на транспортную блокаду.

      Александр Захарченко, глава ДНР: «С 1 марта ни один вагон на территорию Украины не идет. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать Киеву: ни уголь, ни металл, ни известняк».

      Об этом Захарченко заявил во время прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донбасса.

      Ранее Захарченко, комментируя решение Киева приостановить транспортное сообщение с Донбассом, называл его «очередным абсурдом Порошенко».

      Александр Захарченко: «Пускай, что хотят то и объявляют, нам это не интересно. Мы сами не собираемся больше торговать с Украиной»

      Напомним, на днях президент Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса Киев полностью потерял влияние на эту территорию. И заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины прекратить транспортное сообщение является вынужденным.

      Радикалы начали торговую блокаду ДНР и ЛНР с конца января. Были прерваны поставки угля на Украину, из-за этого Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. По словам Порошенко, перенос рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша МВФ также стал последствием блокады Донбасса.

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