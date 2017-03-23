Захарченко: ДНР не будет продавать Украине уголь и металл

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все поставки донецкой продукции на Украину прерваны в ответ на транспортную блокаду.
Александр Захарченко, глава ДНР: «С 1 марта ни один вагон на территорию Украины не идет. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать Киеву: ни уголь, ни металл, ни известняк».
Об этом Захарченко заявил во время прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донбасса.
Ранее Захарченко, комментируя решение Киева приостановить транспортное сообщение с Донбассом, называл его «очередным абсурдом Порошенко».
Александр Захарченко: «Пускай, что хотят то и объявляют, нам это не интересно. Мы сами не собираемся больше торговать с Украиной»
Напомним, на днях президент Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса Киев полностью потерял влияние на эту территорию. И заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины прекратить транспортное сообщение является вынужденным.
Радикалы начали торговую блокаду ДНР и ЛНР с конца января. Были прерваны поставки угля на Украину, из-за этого Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. По словам Порошенко, перенос рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша МВФ также стал последствием блокады Донбасса.
Об этом Захарченко заявил во время прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донбасса.
Ранее Захарченко, комментируя решение Киева приостановить транспортное сообщение с Донбассом, называл его «очередным абсурдом Порошенко».
Александр Захарченко: «Пускай, что хотят то и объявляют, нам это не интересно. Мы сами не собираемся больше торговать с Украиной»
Напомним, на днях президент Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса Киев полностью потерял влияние на эту территорию. И заявил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины прекратить транспортное сообщение является вынужденным.
Радикалы начали торговую блокаду ДНР и ЛНР с конца января. Были прерваны поставки угля на Украину, из-за этого Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. По словам Порошенко, перенос рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша МВФ также стал последствием блокады Донбасса.
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