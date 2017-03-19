Порошенко потерял поддержку сторонников после решения по блокаде Донбасса

Порошенко отрезал все пути для грузовых перевозок между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной, это подтвердили пограничники ДНР в Майорске. Преодолеть государственную блокаду сложно даже на легковых машинах и автобусах. Люди простаивают сутки в очередях.
Порошенко застал украинских пограничников и таможенников врасплох: какой транспорт пропускать, какой нет, какие товары народного потребления можно перевозить, какие — нет? Разъяснить, что имел в виду президент, просят и главы городов с другой стороны. А пока на КПП — столпотворение. Очереди по несколько километров. А ведь многим жителям Донбасса сейчас приходится жить на две стороны: линия фронта прошла не только по территории, но и разделила семьи.
В Кривом Торце силовики изъяли у активистов блокады оружие, взрывчатку и выяснили, почем сегодня на Украине патриотизм: им платили по 400 гривен в сутки, это около тысячи рублей. А еще «патриоты с большой дороги» по старым добрым традициям анархистов разграбили один из задержанных грузовых составов. Депутаты Верховной рады поспешили на помощь, но сами были заблокированы.
Радикалы в ответ начали блокировать областные администрации уже на Западной Украине: Волынь, Ровно, Винница, Черновцы, Луцк. И все это малыми силами, то есть желающих отстаивать действующую власть нет. Тем более что на западе страны у националистов традиционно больше сторонников. Но раньше они были в одной команде с Порошенко, а теперь — по другую сторону баррикад. В Киеве снова запахло автомобильными покрышками и новым Майданом.
Националисты решили всем показать блокаду: российским банкам, олигарху Ахметову, президенту Порошенко и его соратникам. И тут главнокомандующий Украины принял волевое решение: если не можешь разогнать блокаду, надо ее возглавить.
Экономисты и политики, среди которых как противники президента, так и сторонники, выступили в унисон. По их словам, такая блокада дорого обойдется всей Украине. Потеряет бюджет страны, потеряют предприятия и простые граждане.
И даже Евросоюз и госдепартамент США, западные партнеры Украины, которые всегда поддерживали Киев, попросили Порошенко объясниться: как он собирается вернуть Донбасс, если сам отрезает все пути?
Националисты тоже обиделись — за то, что президент присвоил их инициативу блокады Донбасса и российских банков. Радикалы пошли дальше. Под дулами автоматов депутатов горсовета убедили поддержать проект закона о запрете российского бизнеса по всей территории страны. Верховную раду блокировать не удалось, но только пока.
В Донбассе уверены, что армия Украины тоже неподконтрольна своему главнокомандующему. На фронте усиливаются обстрелы. За неделю в ДНР были ранены 10 мирных жителей, один погиб. Повреждено больше полусотни домов, без электричества остались тысячи людей по обе линии фронта. Под обстрелами на этой недели трижды оказались и представители ОБСЕ. Жители украинской Авдеевки уже не скрывают от национального телевидения, что они думают об этой войне. А в украинском Краматорске на этой неделе власти попытались было устроить митинг в поддержку блокады. На скандирование привезенных демонстрантов ответили местные рабочие и пенсионеры.
Пока власть меняет законы в угоду радикалам, население идет своим путем. Указ президента Порошенко можно и объехать, говорят местные жители. Например, дорогой, которую называют контрабандной, потому что она идет в обход всех официальных КПП. Люди выбирают этот нелегальный путь, чтобы не отстаивать в очереди. Этими же дорогами везут и товары в объезд блокады.
Тем временем Порошенко призвал общественность помочь стране в борьбе с контрабандой, заодно направить энергию активистов в мирное русло. В Харькове уже задержали злостную нарушительницу — женщина продавала у метро контрабандные сигареты, сделанные в ДНР. Изъято четыре пачки.
В Кривом Торце силовики изъяли у активистов блокады оружие, взрывчатку и выяснили, почем сегодня на Украине патриотизм: им платили по 400 гривен в сутки, это около тысячи рублей. А еще «патриоты с большой дороги» по старым добрым традициям анархистов разграбили один из задержанных грузовых составов. Депутаты Верховной рады поспешили на помощь, но сами были заблокированы.
Радикалы в ответ начали блокировать областные администрации уже на Западной Украине: Волынь, Ровно, Винница, Черновцы, Луцк. И все это малыми силами, то есть желающих отстаивать действующую власть нет. Тем более что на западе страны у националистов традиционно больше сторонников. Но раньше они были в одной команде с Порошенко, а теперь — по другую сторону баррикад. В Киеве снова запахло автомобильными покрышками и новым Майданом.
Националисты решили всем показать блокаду: российским банкам, олигарху Ахметову, президенту Порошенко и его соратникам. И тут главнокомандующий Украины принял волевое решение: если не можешь разогнать блокаду, надо ее возглавить.
Экономисты и политики, среди которых как противники президента, так и сторонники, выступили в унисон. По их словам, такая блокада дорого обойдется всей Украине. Потеряет бюджет страны, потеряют предприятия и простые граждане.
И даже Евросоюз и госдепартамент США, западные партнеры Украины, которые всегда поддерживали Киев, попросили Порошенко объясниться: как он собирается вернуть Донбасс, если сам отрезает все пути?
Националисты тоже обиделись — за то, что президент присвоил их инициативу блокады Донбасса и российских банков. Радикалы пошли дальше. Под дулами автоматов депутатов горсовета убедили поддержать проект закона о запрете российского бизнеса по всей территории страны. Верховную раду блокировать не удалось, но только пока.
В Донбассе уверены, что армия Украины тоже неподконтрольна своему главнокомандующему. На фронте усиливаются обстрелы. За неделю в ДНР были ранены 10 мирных жителей, один погиб. Повреждено больше полусотни домов, без электричества остались тысячи людей по обе линии фронта. Под обстрелами на этой недели трижды оказались и представители ОБСЕ. Жители украинской Авдеевки уже не скрывают от национального телевидения, что они думают об этой войне. А в украинском Краматорске на этой неделе власти попытались было устроить митинг в поддержку блокады. На скандирование привезенных демонстрантов ответили местные рабочие и пенсионеры.
Пока власть меняет законы в угоду радикалам, население идет своим путем. Указ президента Порошенко можно и объехать, говорят местные жители. Например, дорогой, которую называют контрабандной, потому что она идет в обход всех официальных КПП. Люди выбирают этот нелегальный путь, чтобы не отстаивать в очереди. Этими же дорогами везут и товары в объезд блокады.
Тем временем Порошенко призвал общественность помочь стране в борьбе с контрабандой, заодно направить энергию активистов в мирное русло. В Харькове уже задержали злостную нарушительницу — женщина продавала у метро контрабандные сигареты, сделанные в ДНР. Изъято четыре пачки.
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