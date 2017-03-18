В Раде назвали «идиотизмом» решение Порошенко по блокаде Донбасса

Украинская полиция, похоже, оказалась между молотом и наковальней. Совсем недавно Пётр Порошенко посылал ее на прорыв блокады Донбасса, устроенной украинскими радикалами. Теперь же он неожиданно решил сам реализовать сценарий, который критиковал буквально несколько дней назад.
Совсем недавно Порошенко утверждал, что перекрытие железнодорожного сообщения с Донбассом грозит дестабилизацией внутриполитической ситуации на Украине. И вот теперь он принял решение о полной остановке транспортного сообщения «с оккупированными территориями».
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Мы, с одной стороны, осуждаем блокировку отдельных регионов Донбасса, а потом сами же ее и организовываем! Это идиотизм, другого слова нет».
Киевский политолог Алексей Якубин такой политический кульбит объясняет просто. По его словам, Порошенко руководствовался следующим принципом: если нельзя победить, то давайте возглавим.
Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев со своей стороны заявил, что блокада в конечном итоге оказалось выгодной для самих провозглашенных республик.
Андрей Ермолаев: «По-моему, Захарченко принадлежит еще один тезис о том, что ничто так не смогло укрепить идею республики, как блокада. И это сермяжная правда».
Подробности — в репортаже.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Мы, с одной стороны, осуждаем блокировку отдельных регионов Донбасса, а потом сами же ее и организовываем! Это идиотизм, другого слова нет».
Киевский политолог Алексей Якубин такой политический кульбит объясняет просто. По его словам, Порошенко руководствовался следующим принципом: если нельзя победить, то давайте возглавим.
Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев со своей стороны заявил, что блокада в конечном итоге оказалось выгодной для самих провозглашенных республик.
Андрей Ермолаев: «По-моему, Захарченко принадлежит еще один тезис о том, что ничто так не смогло укрепить идею республики, как блокада. И это сермяжная правда».
Подробности — в репортаже.
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