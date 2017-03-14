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  • 14.03, 15:46
Украинские радикалы готовят акцию под стенами администрации Порошенко. банки, ДНР, ЛНР, митинги и протесты, Порошенко, Сбербанк, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украинские радикалы готовят акцию под стенами администрации Порошенко

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Украинские радикалы готовят акцию под стенами администрации Порошенко

Украинские радикалы готовят акцию под стенами администрации Порошенко

Украинские радикалы готовят акцию под стенами администрации Порошенко

    В десятках городов Украины повторяется ситуация трехгодичной давности: толпы молодых людей врываются в городские администрации и жгут покрышки. Сейчас они требуют запрета на торговлю с Донбассом. Протестующие также возмущены разгоном блокпоста на станции Кривой Торец и арестом так называемых ветеранов АТО.

    Протесты проходили в ночь на вторник во Львове, Ивано-Франковске, Виннице. В Ровно, Черновцах и Луцке радикалы не ограничились традиционным митингом с горящими покрышками и устроили настоящий штурм местных администраций. Поддержали участников блокады и несколько сотен протестующих на киевском Майдане.

    Сегодня активисты намерены прийти к администрации Порошенко, чтобы заявить о своих требованиях. В их числе — принятие закона об оккупированных территориях и прекращение любых торговых отношений с Россией.

    Беспорядки вспыхнули после спецоперации СБУ в Кривом Торце. Накануне там задержали десятки националистов, участвовавших в торговой блокаде Донбасса. Сами они называют себя «ветеранами АТО». На железнодорожной станции Кривой Торец они организовали один из так называемых редутов на пути движения грузовых составов с территорий провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

    По информации СБУ, решение о силовом разгоне блокпоста было принято после того, как националисты отказались сдать оружие. Чуть позже радикалов отпустили на свободу.

    Еще одна точка противостояния — у центрального украинского отделения «Сбербанка», которое накануне в буквальном смысле заложили бетонными блоками. Радикалы требуют отозвать лицензию у «Сбербанка», указывая на то, что кредитная организация намерена обслуживать клиентов по паспортам, выданным на территории ДНР и ЛНР.

    При этом отделения европейских банков, которые в России тоже принимают паспорта жителей Донбасса, радикалы не громят. Потенциально закрытие «Сбербанка», считают эксперты, нанесет тяжелый удар по экономике Украины. Он входит в десятку крупнейших в стране по объему активов.

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