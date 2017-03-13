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  • 14.03, 00:36
Более 40 участников блокады Донбасса задержаны в Кривом Торце. ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, железные дороги, уголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 40 участников блокады Донбасса задержаны в Кривом Торце

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Более 40 участников блокады Донбасса задержаны в Кривом Торце

Более 40 участников блокады Донбасса задержаны в Кривом Торце

Более 40 участников блокады Донбасса задержаны в Кривом Торце
  • Фото: Iuliana Koptieva /youtube.com

    • На станции Кривой Торец в Донецкой области, где украинские радикалы блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, силовики проверили и допросили свыше 80 человек, из них 40 задержали.

    Как сообщили в СБУ, данные проверки проводились «для предотвращения террористической и диверсионной деятельности» у линии разграничения и никак не связаны с редутами радикалов. У задержанных изъято оружие и значительное количество бутылок с зажигательной смесью, а также боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны, передает ТАСС.

    Отмечается, что при задержании радикалы отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали бензопилами.

    Тем временем в Киеве на площади Независимости собрались несколько сотен сторонников блокады Донбасса. Они возмущены действиями силовиков по отношению к «блокадникам», сообщает «Интерфакс».

    Радикалы ведут торговую блокаду неподконтрольных Киеву районов Донбасса с конца января. Прерваны поставки угля на Украину, в результате Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.

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