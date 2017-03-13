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  • 13.03, 21:34

Силовики захватили блокпост участников блокады Донбасса в Кривом Торце

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Силовики захватили блокпост участников блокады Донбасса в Кривом Торце

Силовики захватили блокпост участников блокады Донбасса в Кривом Торце

Силовики захватили блокпост участников блокады Донбасса в Кривом Торце
  • Фото: Вячеслав Аброськин /facebook.com

    • Сотрудники СБУ и спецназа МВД Украины вытеснили участников блокады Донбасса с одного из редутов на железнодорожной станции Кривой Торец.

    Об этом радикалы, участвующие в блокаде Донбасса, сообщили на своей странице в Facebook. Они пытаются удержать остальные блокпосты на этой железнодорожной станции и освободить своих «незаконно арестованных» соратников. Число задержанных не уточняется.

    Из сообщения штаба блокады Донбасса: «Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции „Корд“».

    Между тем сегодня в Купянске в Харьковской области местные жители разогнали радикалов, которые пытались помешать поставкам угля из России по железной дороге. Против активистов выступили работники железной дороги и депутаты местных советов.

    Торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса ведется с конца января. Были остановлены поставки угля на Украину, в результате из-за его нехватки киевским властям пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что действия радикалов приведут к потере 3,5 млрд долларов валютной выручки и сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

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