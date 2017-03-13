Силовики захватили блокпост участников блокады Донбасса в Кривом Торце

Сотрудники СБУ и спецназа МВД Украины вытеснили участников блокады Донбасса с одного из редутов на железнодорожной станции Кривой Торец.
Об этом радикалы, участвующие в блокаде Донбасса, сообщили на своей странице в Facebook. Они пытаются удержать остальные блокпосты на этой железнодорожной станции и освободить своих «незаконно арестованных» соратников. Число задержанных не уточняется.
Из сообщения штаба блокады Донбасса: «Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции „Корд“».
Между тем сегодня в Купянске в Харьковской области местные жители разогнали радикалов, которые пытались помешать поставкам угля из России по железной дороге. Против активистов выступили работники железной дороги и депутаты местных советов.
Торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса ведется с конца января. Были остановлены поставки угля на Украину, в результате из-за его нехватки киевским властям пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что действия радикалов приведут к потере 3,5 млрд долларов валютной выручки и сокращению до 75 тысяч рабочих мест.
Из сообщения штаба блокады Донбасса: «Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции „Корд“».
Между тем сегодня в Купянске в Харьковской области местные жители разогнали радикалов, которые пытались помешать поставкам угля из России по железной дороге. Против активистов выступили работники железной дороги и депутаты местных советов.
Торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса ведется с конца января. Были остановлены поставки угля на Украину, в результате из-за его нехватки киевским властям пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что действия радикалов приведут к потере 3,5 млрд долларов валютной выручки и сокращению до 75 тысяч рабочих мест.
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