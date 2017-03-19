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  • 19.03, 11:01

    В МВФ неожиданно отложили обсуждение финансовой помощи Украине

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    В МВФ неожиданно отложили обсуждение финансовой помощи Украине

    В МВФ неожиданно отложили обсуждение финансовой помощи Украине

    Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в организации.

    Обсуждение должно было состояться в ближайший понедельник. Ожидалось, что на нем будет принято решение о выделении Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд. Однако в субботу утром было разослано уведомление о том, что обсуждение переносится на неопределенный срок.

    По словам собеседника агентства, случай является крайне необычным, если не беспрецедентным, поскольку к проведению мероприятия уже все было готово. Решение отложить дискуссию в последний момент, по мнению источника, могло быть принято только с согласия высшего руководства МВФ.

    Из сообщения МВФ: «Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы».

    Ранее в пресс-службе МВФ сообщили, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи в размере $1 млрд. Ожидалось, что решение о выделении средств будет принято во второй половине марта. При этом эксперты утверждают, что весь новый транш, даже если его и удастся получить, может пойти на погашение украинского долга по ранее выданным кредитам.

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