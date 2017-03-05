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  • 05.03, 02:46

Украина ждет новый транш от МВФ в конце марта

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Украина ждет новый транш от МВФ в конце марта

Украина ждет новый транш от МВФ в конце марта

Минфин Украины подтвердил подписание меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Глава украинского Минфина Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook сообщил, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает очередной транш во второй половине марта.

В пресс-службе МВФ также сообщили, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины, и решение о выделении очередного транша финансовой помощи в размере 1 млрд долларов может быть принято во второй половине марта.

По данным МВФ, это доведет общий объем финансовой помощи Украине до 8,32 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от Международного валютного фонда еще около 5,4 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости.

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