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  • 01.03, 21:25
Киев может потратить новый транш от МВФ на погашение долга. МВФ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Киев может потратить новый транш от МВФ на погашение долга

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Киев может потратить новый транш от МВФ на погашение долга

Киев может потратить новый транш от МВФ на погашение долга

    Сегодня стало известно, что Киев подписал меморандум с Международным валютным фондом о получении в долг очередного миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Впрочем, украинские СМИ заявляют, что документ пока еще не подписан, а Киев и МВФ находятся на финальной стадии переговоров. Между тем условия, на которых выделяется транш, в первую очередь ударят по рядовым украинцам. Эксперты МВФ настаивают на жесткой пенсионной реформе и принятии закона об обороте сельскохозяйственных земель, который снял бы мораторий на их продажу уже с января 2018 года.

    Еще одно обязательное условие — повышение стоимости энергоносителей, что приведет к росту платежей ЖКХ. К слову, с этого дня тарифы на коммунальные услуги на Украине взлетели еще на 26%. Подорожало электричество и отопление, а месяц назад — газ.

    Западные специалисты также требуют от Киева эффективней бороться с коррупцией. И для этого на Украине нужно создать финансовую полицию. Эксперты уже говорят, что, помимо драконовских условий, не стоит забывать и о немалых процентах. Весь новый транш, по некоторым данным, может пойти на погашение долга по ранее выданным кредитам.

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