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  • 01.03, 06:14

На Украине повышаются тарифы на электроэнергию

2 комментария

На Украине повышаются тарифы на электроэнергию

На Украине повышаются тарифы на электроэнергию

С 1 марта на Украине в среднем на четверть подскочат цены на электроэнергию.

Со среды тарифы увеличатся в среднем на 25% по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны (0,04 доллара), а свыше 100 — 1,68 гривны ( 0,07 доллара).

Эксперты не исключают, что продолжающаяся блокада Донбасса и связанная с ней нехватка антрацитового угля, используемого для производства электричества, могут привести к новому росту тарифов, передает РИА Новости.

Украинские радикалы с конца января блокируют торговлю Киева с неподконтрольными районами Донбасса, откуда украинские электростанции получают уголь. Власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике и грозят веерными отключениями электричества.

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