Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом

Президент Украины заявил, что в результате блокады Донбасса Киев полностью потерял влияние на эту территорию.
С таким заявлением Пётр Порошенко выступил на заседании Совета региональной безопасности, передает «112 Украина». Также он признал, что остановка железнодорожных поставок угля негативно отразилась на экономике Украины.
Пётр Порошенко: «В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету».
По его словам, организаторы блокады обманывали украинское общество, поскольку действия радикалов были «спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть» неподконтрольные Киеву районы из украинского Донбасса в РФ.
Он заверил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины прекратить транспортное сообщение с неподконтрольной Киеву частью Донбасса, которое было принято на прошлой неделе, является вынужденным. По мнению Порошенко, этот шаг приостановил «хаос, в который „блокадники“ пытались погрузить всю страну».
перенос рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша МВФ также является последствием блокады Донбасса. В заключение своего выступления Порошенко отметил, что организаторы блокады должны быть готовы понести ответственность за последствия, к которым привели их действия.
Напомним, радикалы начали торговую блокаду неподконтрольных Киеву районов Донбасса с конца января. Были прерваны поставки угля на Украину, в результате чего Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.
Пётр Порошенко: «В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету».
По его словам, организаторы блокады обманывали украинское общество, поскольку действия радикалов были «спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть» неподконтрольные Киеву районы из украинского Донбасса в РФ.
Он заверил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины прекратить транспортное сообщение с неподконтрольной Киеву частью Донбасса, которое было принято на прошлой неделе, является вынужденным. По мнению Порошенко, этот шаг приостановил «хаос, в который „блокадники“ пытались погрузить всю страну».
перенос рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша МВФ также является последствием блокады Донбасса. В заключение своего выступления Порошенко отметил, что организаторы блокады должны быть готовы понести ответственность за последствия, к которым привели их действия.
Напомним, радикалы начали торговую блокаду неподконтрольных Киеву районов Донбасса с конца января. Были прерваны поставки угля на Украину, в результате чего Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.
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