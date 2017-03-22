Американцы назвали неудачным запуск северокорейской ракеты

В Японии и США обсуждают новости, поступающие с Корейского полуострова. КНДР осуществила запуск четырех ракет с восточного побережья. Старт состоялся в районе портового города Вонсан.
По информации ТАСС, в США назвали северокорейские ракетные пуски неудачными.
Дэйв Бенхам, капитан II ранга, представитель тихоокеанского командования Вооруженных сил США (ПАКОМ): «Тихоокеанское командование зафиксировало, как мы полагаем, неудачную попытку Северной Кореи произвести ракетный запуск утром 22 марта. Ракета, судя по всему, взорвалась через несколько секунд после старта. Мы продолжаем пристально следить за действиями Северной Кореи».
Пока неизвестно, какого типа были ракеты. Сообщения о ракетных пусках проверяют в Японии.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии: «Мы собираем информацию, уделяя этому пристальное внимание. Нет подтвержденных данных о ракетах, которые летели бы в сторону нашей страны. Непосредственной угрозы безопасности не возникало».
В начале марта в КНДР прошел запуск четырех ракет. Они упали примерно в 300 километрах от побережья Японии. В Пхеньяне тогда заявили, что этот пуск был отработкой вероятного удара по базам США в Японии. В минувшее воскресенье власти Северной Кореи объявили об успешных наземных испытаниях нового ракетного двигателя.
Дэйв Бенхам, капитан II ранга, представитель тихоокеанского командования Вооруженных сил США (ПАКОМ): «Тихоокеанское командование зафиксировало, как мы полагаем, неудачную попытку Северной Кореи произвести ракетный запуск утром 22 марта. Ракета, судя по всему, взорвалась через несколько секунд после старта. Мы продолжаем пристально следить за действиями Северной Кореи».
Пока неизвестно, какого типа были ракеты. Сообщения о ракетных пусках проверяют в Японии.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии: «Мы собираем информацию, уделяя этому пристальное внимание. Нет подтвержденных данных о ракетах, которые летели бы в сторону нашей страны. Непосредственной угрозы безопасности не возникало».
В начале марта в КНДР прошел запуск четырех ракет. Они упали примерно в 300 километрах от побережья Японии. В Пхеньяне тогда заявили, что этот пуск был отработкой вероятного удара по базам США в Японии. В минувшее воскресенье власти Северной Кореи объявили об успешных наземных испытаниях нового ракетного двигателя.
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