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  • 22.03, 05:44

    СМИ сообщают о новом запуске ракет КНДР

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    СМИ сообщают о новом запуске ракет КНДР

    СМИ сообщают о новом запуске ракет КНДР

    Японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают о «предположительно неудачном» запуске ракет с территории Северной Кореи.

    Как передает информагентство Kyodo, Северная Корея произвела запуск ракет с восточного побережья страны в районе города Вонсан.

    Информации о типе ракет и их количестве нет. Предполагается, что испытания завершились неудачей.

    Напомним, в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР в начале марта Совбез ООН пообещал внимательно следить за ситуацией и пригрозил принять дальнейшие значительные меры. В ночь на 6 марта Северная Корея произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Проведение подобных испытаний запрещено Пхеньяну резолюциями СБ ООН.

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