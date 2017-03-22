СМИ сообщают о новом запуске ракет КНДР

Японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают о «предположительно неудачном» запуске ракет с территории Северной Кореи.
Как передает информагентство Kyodo, Северная Корея произвела запуск ракет с восточного побережья страны в районе города Вонсан.
Информации о типе ракет и их количестве нет. Предполагается, что испытания завершились неудачей.
Напомним, в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР в начале марта Совбез ООН пообещал внимательно следить за ситуацией и пригрозил принять дальнейшие значительные меры. В ночь на 6 марта Северная Корея произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Проведение подобных испытаний запрещено Пхеньяну резолюциями СБ ООН.
Информации о типе ракет и их количестве нет. Предполагается, что испытания завершились неудачей.
Напомним, в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР в начале марта Совбез ООН пообещал внимательно следить за ситуацией и пригрозил принять дальнейшие значительные меры. В ночь на 6 марта Северная Корея произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Проведение подобных испытаний запрещено Пхеньяну резолюциями СБ ООН.
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