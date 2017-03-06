КНДР произвела новый ракетный запуск

Как сообщили в Минобороны Южной Кореи, выпущенная с территории КНДР ракета упала в Японское море.
Как передает агентство «Рёнхап»
со ссылкой на информацию Минобороны страны, Северная Корея запустила ракету неизвестного типа в сторону Японского моря. Старт был осуществлен в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто, где расположен космодром Сохэ. Ракета упала в Японском море.
В Минобороны Южной Кореи предполагают, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.
В Сеуле подчеркивают, что запуск совпал с проведением в Южной Корее совместных с США крупномасштабных военных учений.
Напомним, Северная Корея периодически проводит испытания баллистических ракет и ядерных вооружений, что запрещено резолюциями ООН. После очередного запуска ракет в феврале Совбез ООН провел специальную встречу, на которой Пхеньян призвали воздержаться от нарушений резолюций всемирной организации.
со ссылкой на информацию Минобороны страны, Северная Корея запустила ракету неизвестного типа в сторону Японского моря. Старт был осуществлен в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто, где расположен космодром Сохэ. Ракета упала в Японском море.
В Минобороны Южной Кореи предполагают, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.
В Сеуле подчеркивают, что запуск совпал с проведением в Южной Корее совместных с США крупномасштабных военных учений.
Напомним, Северная Корея периодически проводит испытания баллистических ракет и ядерных вооружений, что запрещено резолюциями ООН. После очередного запуска ракет в феврале Совбез ООН провел специальную встречу, на которой Пхеньян призвали воздержаться от нарушений резолюций всемирной организации.
Комментарии