Время Синдбада
Недоступно в Вашей стране
Время Синдбада 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.03, 03:02

КНДР произвела новый ракетный запуск

комментировать

КНДР произвела новый ракетный запуск

КНДР произвела новый ракетный запуск

Как сообщили в Минобороны Южной Кореи, выпущенная с территории КНДР ракета упала в Японское море.

Как передает агентство «Рёнхап»
со ссылкой на информацию Минобороны страны, Северная Корея запустила ракету неизвестного типа в сторону Японского моря. Старт был осуществлен в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто, где расположен космодром Сохэ. Ракета упала в Японском море.

В Минобороны Южной Кореи предполагают, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

В Сеуле подчеркивают, что запуск совпал с проведением в Южной Корее совместных с США крупномасштабных военных учений.

Напомним, Северная Корея периодически проводит испытания баллистических ракет и ядерных вооружений, что запрещено резолюциями ООН. После очередного запуска ракет в феврале Совбез ООН провел специальную встречу, на которой Пхеньян призвали воздержаться от нарушений резолюций всемирной организации.

Новости по теме

Напряженность на Корейском полуострове

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru