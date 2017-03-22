СМИ: Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве с документами жены

Следователи подозревают кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в использовании ложных документов при устройстве на работу супруги Пенелопы.
Как пишет Le Monde, кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве с документами. Речь идет об использовании поддельных документов при оформлении супруги политика Пенелопы на работу в качестве помощницы в Национальном собрании Франции.
Как утверждает издание, рабочие ведомости Пенелопы Фийон могли быть подделаны.
Из текста статьи: «К такому заключению следователи пришли после изучения документов, которые были найдены во время одного из обысков в Национальном собрании в середине марта. На различных ведомостях, подписанных супругой политика, содержатся противоречивые данные о рабочих часах».
Прокуратура направила суду дополнительное обвинительное заключение по статьям «Мошенничество с отягчающими обстоятельствами» и «Использование ложных документов».
выдвинуто обвинение в растрате и «торговле влиянием». Позже причиной отдельного пункта обвинений против Фийона стали дорогие костюмы, подаренные экс-премьеру его другом. Сам же Фийон заявляет о своей невиновности, отрицает все обвинения и утраивает усилия, чтобы завоевать голоса избирателей.
Примечательно, что в отношении другого кандидата в президенты Франции — Эммануэля Макрона — ведется предварительное расследование. И третьего фаворита предвыборной гонки лидера «национального фронта» Марин Ле Пен также обвиняют в нецелевом использовании средств.
Как утверждает издание, рабочие ведомости Пенелопы Фийон могли быть подделаны.
Из текста статьи: «К такому заключению следователи пришли после изучения документов, которые были найдены во время одного из обысков в Национальном собрании в середине марта. На различных ведомостях, подписанных супругой политика, содержатся противоречивые данные о рабочих часах».
Прокуратура направила суду дополнительное обвинительное заключение по статьям «Мошенничество с отягчающими обстоятельствами» и «Использование ложных документов».
выдвинуто обвинение в растрате и «торговле влиянием». Позже причиной отдельного пункта обвинений против Фийона стали дорогие костюмы, подаренные экс-премьеру его другом. Сам же Фийон заявляет о своей невиновности, отрицает все обвинения и утраивает усилия, чтобы завоевать голоса избирателей.
Примечательно, что в отношении другого кандидата в президенты Франции — Эммануэля Макрона — ведется предварительное расследование. И третьего фаворита предвыборной гонки лидера «национального фронта» Марин Ле Пен также обвиняют в нецелевом использовании средств.
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