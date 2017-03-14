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  • 14.03, 18:48

Фийону предъявлено обвинение в растрате государственных средств

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Фийону предъявлено обвинение в растрате государственных средств

Фийону предъявлено обвинение в растрате государственных средств

Кандидату в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийону предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве супруги в качестве личного помощника.

Информацию о соответствующем решении судебных следователей, по данным французских СМИ, по итогам слушаний подтвердили и адвокат Франсуа Фийона, и прокуратура.





При этом французские СМИ отмечают, что в данном случае решение судебных следователей предъявить обвинение было ожидаемым, так как при рассмотрении подобных дел во Франции это происходит чаще всего.

В основу дела легла публикация парижской сатирической газеты. Журналисты раскопали, что экс-премьер министр Франсуа Фийон, выступающий за сокращение госрасходов, сам нанял к себе в фиктивные помощники чуть ли не всю свою семью. Утверждается, что Пенелопа Фийон, числясь фиктивным помощником у собственного мужа, заработала 500 тысяч евро.

Фийон неоднократно заявлял о готовности доказать в суде, что его жена выполняла реальную работу. Всю эту ситуацию он назвал «политическим убийством».

Сегодня французская пресса бурно обсуждает также новость о том, что двое детей Фийона, которые также успели поработать в парламентском аппарате, часть своей зарплаты перевели на родительский счет. Адвокаты Фийона уверяют, что в этом нет ничего предосудительного — дети просто компенсировали потраченные на них деньги, в частности, расходы на свадьбу дочери. Завтра утром Франсуа Фийон должен будет отчитываться по всем этим вопросам перед судебными следователями. А 28 марта вызовут в суд и его супругу.

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