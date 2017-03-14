Фийону предъявлено обвинение в растрате государственных средств

Кандидату в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийону предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве супруги в качестве личного помощника.
Информацию о соответствующем решении судебных следователей, по данным французских СМИ, по итогам слушаний подтвердили и адвокат Франсуа Фийона, и прокуратура.
При этом французские СМИ отмечают, что в данном случае решение судебных следователей предъявить обвинение было ожидаемым, так как при рассмотрении подобных дел во Франции это происходит чаще всего.
чуть ли не всю свою семью. Утверждается, что Пенелопа Фийон, числясь фиктивным помощником у собственного мужа, заработала 500 тысяч евро.
Фийон неоднократно заявлял о готовности доказать в суде, что его жена выполняла реальную работу. Всю эту ситуацию он назвал «политическим убийством».
Сегодня французская пресса бурно обсуждает также новость о том, что двое детей Фийона, которые также успели поработать в парламентском аппарате, часть своей зарплаты перевели на родительский счет. Адвокаты Фийона уверяют, что в этом нет ничего предосудительного — дети просто компенсировали потраченные на них деньги, в частности, расходы на свадьбу дочери. Завтра утром Франсуа Фийон должен будет отчитываться по всем этим вопросам перед судебными следователями. А 28 марта вызовут в суд и его супругу.
#BREAKING France’s Fillon charged over ’fake jobs’ scandal: lawyer— AFP news agency (@AFP) March 14, 2017
🔴 DERNIÈRE MINUTE — François Fillon est mis en examen pour détournement de fonds publics >> https://t.co/y9HyAan2vq pic.twitter.com/NLZrzvgsiA— Le Figaro (@Le_Figaro) March 14, 2017
При этом французские СМИ отмечают, что в данном случае решение судебных следователей предъявить обвинение было ожидаемым, так как при рассмотрении подобных дел во Франции это происходит чаще всего.
чуть ли не всю свою семью. Утверждается, что Пенелопа Фийон, числясь фиктивным помощником у собственного мужа, заработала 500 тысяч евро.
Фийон неоднократно заявлял о готовности доказать в суде, что его жена выполняла реальную работу. Всю эту ситуацию он назвал «политическим убийством».
Сегодня французская пресса бурно обсуждает также новость о том, что двое детей Фийона, которые также успели поработать в парламентском аппарате, часть своей зарплаты перевели на родительский счет. Адвокаты Фийона уверяют, что в этом нет ничего предосудительного — дети просто компенсировали потраченные на них деньги, в частности, расходы на свадьбу дочери. Завтра утром Франсуа Фийон должен будет отчитываться по всем этим вопросам перед судебными следователями. А 28 марта вызовут в суд и его супругу.
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