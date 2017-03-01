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  • 01.03, 18:23
Фийон назвал скандал вокруг своей жены «политическим убийством». выборы, скандалы, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Фийон назвал скандал вокруг своей жены «политическим убийством»

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Фийон назвал скандал вокруг своей жены «политическим убийством»

Фийон назвал скандал вокруг своей жены «политическим убийством»

    Во Франции на очередной виток вышел коррупционный скандал, связанный с Франсуа Фийоном. Жену кандидата в президенты обвиняют в растрате государственных средств.

    Сегодня политик объявил, что останется в президентской гонке, несмотря на скандал. В экстренном заявлении для прессы, которое длилось три минуты, он подчеркнул, что на сегодняшний день никаких конкретных обвинений против него лично не выдвинуто, в то время как против других участников президентской гонки уже возбуждены уголовные дела.

    Франсуа Фийон: «Я не уступлю, я не подтверждаю этих фактов. Я никогда не воровал государственных денег. Это вызов самой демократии. Я буду бороться с двойной решимостью».

    Вместе с тем Фийон подтвердил, что судебный следователь вызвал его на допрос по делу его жены Пенелопы. По мнению Фийона, власти страны намеренно препятствуют его выдвижению в качестве кандидата. Допрос назначен на 15 марта, и в ходе него Фийону могут быть предъявлены обвинения, а 17 марта истекает срок подачи подписей в поддержку кандидата. Всю эту ситуацию Фийон назвал «политическим убийством».

    Кроме того, сегодня французское издание Mediapart распространило информацию о том, что Пенелопа Фийон арестована, а в доме политика проводится обыск. Однако вскоре правоохранители это опровергли.

    Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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