Фийон решил продолжить борьбу за пост президента на фоне скандала с женой

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон решил не выходить из президентской гонки, несмотря на скандал вокруг трудоустройства его жены. Об этом он заявил на
пресс-конференции в среду.
Франсуа Фийон: «Я не отступаю, я не выхожу из борьбы за президентский пост».
Он добавил, что французы на выборах сами должны решить, кто достоин занять президентское кресло. Кроме этого, политик подтвердил, что 15 марта он должен явиться в суд, где ему должны предъявить обвинение. При этом Фийон в очередной раз заявил о своей невиновности.
Франсуа Фийон: «Я предстану перед судьями, я уважаю наши институты, я выскажу им свою правду».
Прокуратура Франции в конце января открыла расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что Пенелопа Фийон в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
снятия антироссийских санкций и выстраивания диалога с Москвой.
Он добавил, что французы на выборах сами должны решить, кто достоин занять президентское кресло. Кроме этого, политик подтвердил, что 15 марта он должен явиться в суд, где ему должны предъявить обвинение. При этом Фийон в очередной раз заявил о своей невиновности.
Франсуа Фийон: «Я предстану перед судьями, я уважаю наши институты, я выскажу им свою правду».
Прокуратура Франции в конце января открыла расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что Пенелопа Фийон в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
снятия антироссийских санкций и выстраивания диалога с Москвой.
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