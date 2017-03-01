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  • 01.03, 16:51

Фийон решил продолжить борьбу за пост президента на фоне скандала с женой

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Фийон решил продолжить борьбу за пост президента на фоне скандала с женой

Фийон решил продолжить борьбу за пост президента на фоне скандала с женой

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон решил не выходить из президентской гонки, несмотря на скандал вокруг трудоустройства его жены. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

Франсуа Фийон: «Я не отступаю, я не выхожу из борьбы за президентский пост».

Он добавил, что французы на выборах сами должны решить, кто достоин занять президентское кресло. Кроме этого, политик подтвердил, что 15 марта он должен явиться в суд, где ему должны предъявить обвинение. При этом Фийон в очередной раз заявил о своей невиновности.

Франсуа Фийон: «Я предстану перед судьями, я уважаю наши институты, я выскажу им свою правду».

Прокуратура Франции в конце января открыла расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что Пенелопа Фийон в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

Франсуа Фийон является одним из лидеров предвыборной гонки во Франции наряду с главой «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-министром экономики Эммануэлем Макроном. Согласно последним соцопросам, за Фийона в первом туре готовы проголосовать 21% потенциальных избирателей. Он не раз заявлял о необходимости снятия антироссийских санкций и выстраивания диалога с Москвой.

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