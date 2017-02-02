Франсуа Фийон призвал отменить «глупые» антироссийские санкции

Выступая перед избирателями кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что выступает за немедленную отмену антироссийских санкций, которые ударили, в первую очередь, по французским фермерам.
По мнению кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, ограничительные меры, введенные странами запада против России являются «глупыми», поскольку являются неэффективными и разоряют французских фермеров, пишет ТАСС.
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров».
Об этом Фийон заявил на встрече с избирателями в городе Шарлевиль-Мезьер. Пришедшие на встречу избиратели поддержали эту идею громкими аплодисментами. Большую часть аудитории составляли как раз французские фермеры и сельхозпроизводители.
Напомним, экс-премьер Франсуа Фийон неоднократно подвергал резкой критике политику действующего президента страны Франсуа Олланда, называя ее «абсурдной и губительной для Франции». Фийон также призывал прекратить действовать в угоду Вашингтону, а обратить внимание на национальные интересы и «не пытаться конфликтовать с Россией».
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров».
Об этом Фийон заявил на встрече с избирателями в городе Шарлевиль-Мезьер. Пришедшие на встречу избиратели поддержали эту идею громкими аплодисментами. Большую часть аудитории составляли как раз французские фермеры и сельхозпроизводители.
Напомним, экс-премьер Франсуа Фийон неоднократно подвергал резкой критике политику действующего президента страны Франсуа Олланда, называя ее «абсурдной и губительной для Франции». Фийон также призывал прекратить действовать в угоду Вашингтону, а обратить внимание на национальные интересы и «не пытаться конфликтовать с Россией».
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