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  • 03.02, 02:13

Франсуа Фийон призвал отменить «глупые» антироссийские санкции

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Франсуа Фийон призвал отменить «глупые» антироссийские санкции

Франсуа Фийон призвал отменить «глупые» антироссийские санкции

Выступая перед избирателями кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что выступает за немедленную отмену антироссийских санкций, которые ударили, в первую очередь, по французским фермерам.

По мнению кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, ограничительные меры, введенные странами запада против России являются «глупыми», поскольку являются неэффективными и разоряют французских фермеров, пишет ТАСС.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров».

Об этом Фийон заявил на встрече с избирателями в городе Шарлевиль-Мезьер. Пришедшие на встречу избиратели поддержали эту идею громкими аплодисментами. Большую часть аудитории составляли как раз французские фермеры и сельхозпроизводители.

Напомним, экс-премьер Франсуа Фийон неоднократно подвергал резкой критике политику действующего президента страны Франсуа Олланда, называя ее «абсурдной и губительной для Франции». Фийон также призывал прекратить действовать в угоду Вашингтону, а обратить внимание на национальные интересы и «не пытаться конфликтовать с Россией».

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