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  • 22.01, 23:17

Фийон: наивно полагать, что Россию можно согнуть санкциями

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Фийон: наивно полагать, что Россию можно согнуть санкциями

Фийон: наивно полагать, что Россию можно согнуть санкциями

Экс-премьер и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил о необходимости нормализации отношений с Россией.

В интервью газете Le Monde
экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что отношения с Россией — стратегически важный вопрос для будущего Европы, и эти отношения необходимо восстанавливать.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? Это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться».

Политик предложил провести специальную конференцию с участием представителей европейских стран и России.

Франсуа Фийон: «Нужно восстанавливать наши отношения с Россией. Это потребует разрешения украинского вопроса. Киев, как и Москва, должен соблюдать минские соглашения. Во вторую очередь, нам нужно новое экономическое партнерство с Россией. И наконец, я предлагаю провести конференцию Европа — Россия по вопросу новых условий безопасности в Европе».

Фийон также напомнил о роли России в борьбе с терроризмом и сирийском урегулировании.

Франсуа Фийон: «Россия пытается не допустить прихода боевиков „Исламского государства“ к власти в Дамаске. Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает. Со стороны запада было грубой ошибкой требовать отстранения от власти президента Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса. В результате европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии. Я констатирую, что политика, которую мы проводили 4 года, провалилась, что гражданская война в Сирии только усилилась».

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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