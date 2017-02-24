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  • 25.02, 00:40

Во Франции открыли расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона

1 комментарий
Во Франции открыли расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона

Во Франции открыли расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона

Во Франции открыли расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона
  • Фото Associated Press © 2017, Francois Mori

    • Финансовая прокуратура Франции начала официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве бывшего премьер-министра и кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона.

    Об этом сообщает ряд французских СМИ.


    Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после появления в СМИ информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газеты ссылались на платежные бланки, согласно которым супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.

    Проверка в отношении супруги Фийона была начата 25 января. Сам кандидат в президенты все обвинения отвергал, указывая, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Политик расценил происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.

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