Во Франции открыли расследование о фиктивном трудоустройстве жены Фийона

Финансовая прокуратура Франции начала официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве бывшего
премьер-министра и кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона.
Об этом сообщает ряд французских СМИ.
Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после появления в СМИ информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газеты ссылались на платежные бланки, согласно которым супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.
масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.
#BREAKING French conservative presidential candidate Francois Fillon to face criminal probe over ’fake jobs’: prosecutor— AFP news agency (@AFP) 24 февраля 2017 г.
Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после появления в СМИ информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газеты ссылались на платежные бланки, согласно которым супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.
масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.
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