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  • 28.02, 22:39

Комитет Европарламента проголосовал за лишение Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Комитет Европарламента проголосовал за лишение Ле Пен депутатской неприкосновенности

Комитет Европарламента проголосовал за лишение Ле Пен депутатской неприкосновенности

Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Согласно сообщению Reuters, решение было поддержано большинством голосов. Лишить Ле Пен неприкосновенности решили из-за фотографий, которые она разместила в Twitter в 2015 году. На них были запечатлены «акты насилия со стороны „Исламского государства“ (запрещенная в РФ террористическая организация)».

Решение комитета должно быть поддержано на общем голосовании в Европарламенте, которое, возможно, состоится на этой неделе.

Ранее СМИ сообщили, что во Франции стартует кампания против Марин Ле Пен, которую инициировал премьер страны Бернар Казнёв.

Выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на победу. Она выступает за вывод Франции из ЕС и НАТО, а также считает законным воссоединение России и Крыма.

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