#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.01, 15:19

Марин Ле Пен считает законным возвращение Крыма в состав России

комментировать

Марин Ле Пен считает законным возвращение Крыма в состав России

Марин Ле Пен считает законным возвращение Крыма в состав России

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что по ее мнению, воссоединение Крыма с Россией было законным, потому что этого пожелали сами жители полуострова на референдуме.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в фире телеканала BFMTV заявила, что не видит каких-либо оснований, чтобы ставить под сомнение референдум по воссоединению с Россией, прошедший в Крыму в марте 2014 года.

Марин Ле Пен:«Я совершенно не считаю, что имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

Ранее кандидат в президенты Франции и лидер французского «Национального фронта» заявляла, что хотела бы снять с России западные санкции, так как считает их «одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными» и разрушительно влияющими на экономику ее страны.

Ле Пен заявляла, что заинтересована во взаимодействии с Россией и совместной работе по многим вопросам, в том числе по совместному противодействию исламскому терроризму и урегулированию сирийского кризиса.

Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено до конца 2017 года

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru