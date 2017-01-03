Марин Ле Пен считает законным возвращение Крыма в состав России

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что по ее мнению, воссоединение Крыма с Россией было законным, потому что этого пожелали сами жители полуострова на референдуме.BFMTV заявила, что не видит каких-либо оснований, чтобы ставить под сомнение референдум по воссоединению с Россией, прошедший в Крыму в марте 2014 года.
Марин Ле Пен:«Я совершенно не считаю, что имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».
Ранее кандидат в президенты Франции и лидер французского «Национального фронта» заявляла, что хотела бы снять с России западные санкции, так как считает их «одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными» и разрушительно влияющими на экономику ее страны.
Ле Пен заявляла, что заинтересована во взаимодействии с Россией и совместной работе по многим вопросам, в том числе по совместному противодействию исламскому терроризму и урегулированию сирийского кризиса.
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