Во Франции стартует кампания против лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Как передает газета Le Journal du Dimanche, кампанию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен инициировал премьер страны Бернар Казнёв.
Бернар Казнёв, председатель Правительства Франции: «Моя ответственность — сделать все, чтобы продемонстрировать французам, что предложения „Национального фронта“ — это скрытые за ложью тупики».
По словам Казнёва, «Национальный фронт» выступил против всех мер по борьбе с терроризмом, которые предпринимались для защиты страны. Партия Ле Пен не поддержала ни антитеррористические законы, ни закон в отношении разведки, ни создание европейского регистра авиапассажиров.
Издание анонсировало запланированные на ближайшие недели поездки Казнёва в области, где влияние «Национального фронта» ощущается особенно сильно. Сообщается, что в начале марта премьер озвучит меры, которые позволят возродить территорий в углепромышленных районах в Па-де-Кале и Лотарингии, затронув при этом вопросы жилья и рабочих мест.
Со ссылкой на источник в окружении Казнёва газета отмечает, что в середине марта глава кабмина отправится в Амьен, а затем в коммуну Витроль. Населению, которое ране придерживалось крайне правых взглядов, премьер укажет на причиненный «Национальным фронтом» ущерб.
Бернар Казнёв: «Голосовать за эту партию — это значит столкнуться с неисправимыми последствиями, катастрофическими прежде всего для наиболее уязвимых наших сограждан. Это означает отказаться от того, что делает Франция, от солидарности, от ценностей, которые лежат в основе нашего республиканского пакта. Управляя страной, мы сможем показать, что „Национальный фронт“ — это смертельный вариант».
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. До первого дня голосования остается чуть меньше 2 месяцев, кампания Казнёва против Марин Ле Пен еще не началась, а в городах страны число недовольных «Национальным фронтом» растет. В Нанте люди устроили протесты, как только узнали о готовящемся визите лидера «Национального фронта». Акция обернулась беспорядками, ранения получили 13 полицейских и жандармов, 4 человека задержаны.
Бернар Казнёв, председатель Правительства Франции: «Моя ответственность — сделать все, чтобы продемонстрировать французам, что предложения „Национального фронта“ — это скрытые за ложью тупики».
По словам Казнёва, «Национальный фронт» выступил против всех мер по борьбе с терроризмом, которые предпринимались для защиты страны. Партия Ле Пен не поддержала ни антитеррористические законы, ни закон в отношении разведки, ни создание европейского регистра авиапассажиров.
Издание анонсировало запланированные на ближайшие недели поездки Казнёва в области, где влияние «Национального фронта» ощущается особенно сильно. Сообщается, что в начале марта премьер озвучит меры, которые позволят возродить территорий в углепромышленных районах в Па-де-Кале и Лотарингии, затронув при этом вопросы жилья и рабочих мест.
Со ссылкой на источник в окружении Казнёва газета отмечает, что в середине марта глава кабмина отправится в Амьен, а затем в коммуну Витроль. Населению, которое ране придерживалось крайне правых взглядов, премьер укажет на причиненный «Национальным фронтом» ущерб.
Бернар Казнёв: «Голосовать за эту партию — это значит столкнуться с неисправимыми последствиями, катастрофическими прежде всего для наиболее уязвимых наших сограждан. Это означает отказаться от того, что делает Франция, от солидарности, от ценностей, которые лежат в основе нашего республиканского пакта. Управляя страной, мы сможем показать, что „Национальный фронт“ — это смертельный вариант».
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. До первого дня голосования остается чуть меньше 2 месяцев, кампания Казнёва против Марин Ле Пен еще не началась, а в городах страны число недовольных «Национальным фронтом» растет. В Нанте люди устроили протесты, как только узнали о готовящемся визите лидера «Национального фронта». Акция обернулась беспорядками, ранения получили 13 полицейских и жандармов, 4 человека задержаны.
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