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  • 26.02, 13:02

СМИ узнали о начатой французским премьером кампании против Марин Ле Пен

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СМИ узнали о начатой французским премьером кампании против Марин Ле Пен

СМИ узнали о начатой французским премьером кампании против Марин Ле Пен

Во Франции стартует кампания против лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Как передает газета Le Journal du Dimanche, кампанию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен инициировал премьер страны Бернар Казнёв.

Бернар Казнёв, председатель Правительства Франции: «Моя ответственность — сделать все, чтобы продемонстрировать французам, что предложения „Национального фронта“ — это скрытые за ложью тупики».

По словам Казнёва, «Национальный фронт» выступил против всех мер по борьбе с терроризмом, которые предпринимались для защиты страны. Партия Ле Пен не поддержала ни антитеррористические законы, ни закон в отношении разведки, ни создание европейского регистра авиапассажиров.

Издание анонсировало запланированные на ближайшие недели поездки Казнёва в области, где влияние «Национального фронта» ощущается особенно сильно. Сообщается, что в начале марта премьер озвучит меры, которые позволят возродить территорий в углепромышленных районах в Па-де-Кале и Лотарингии, затронув при этом вопросы жилья и рабочих мест.

Со ссылкой на источник в окружении Казнёва газета отмечает, что в середине марта глава кабмина отправится в Амьен, а затем в коммуну Витроль. Населению, которое ране придерживалось крайне правых взглядов, премьер укажет на причиненный «Национальным фронтом» ущерб.

Бернар Казнёв: «Голосовать за эту партию — это значит столкнуться с неисправимыми последствиями, катастрофическими прежде всего для наиболее уязвимых наших сограждан. Это означает отказаться от того, что делает Франция, от солидарности, от ценностей, которые лежат в основе нашего республиканского пакта. Управляя страной, мы сможем показать, что „Национальный фронт“ — это смертельный вариант».

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. До первого дня голосования остается чуть меньше 2 месяцев, кампания Казнёва против Марин Ле Пен еще не началась, а в городах страны число недовольных «Национальным фронтом» растет. В Нанте люди устроили протесты, как только узнали о готовящемся визите лидера «Национального фронта». Акция обернулась беспорядками, ранения получили 13 полицейских и жандармов, 4 человека задержаны.

По данным местной прессы, число вышедших на улицы колебалось от 2,2 тысячи до 3 тысяч человек, при этом сотни манифестантов оказались сторонниками крайне левых движений. Они не только выкрикивали лозунги против Марин Ле Пен, но также громили магазины и остановки общественного, бросали в полицейских разные предметы и бутылки с зажигательной смесью.

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