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  • 25.02, 21:53

На западе Франции проходят акции протеста против Марин Ле Пен

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На западе Франции проходят акции протеста против Марин Ле Пен

На западе Франции проходят акции протеста против Марин Ле Пен

Жители города Нант на западе Франции вышли на улицы в знак протеста против визита лидера партии «Национальный фронт» кандидата на пост президента Марин Ле Пен.

Митинг на улицах Нанта связан с запланированным на воскресенье, 26 февраля, визитом Марин Ле Пен, которая собирается провести в городе крупное общественное собрание. Как сообщает французское издание Le Monde, в акции протеста участвуют около 2,2 тысячи манифестантов.

В акции протеста участвуют представители различных движений. По данным издания, манифестанты заявляют, что не ждут Марин Ле Пен на западе страны и не хотят видеть ее в Нанте. Они размахивают плакатами с надписями «Нацфронт обманывает общество», «Фашизм не пройдет». Кроме того, протестанты бьют витрины магазинов и кидают разные предметы в полицейских. Сообщается, что в ответ на действия протестующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

По некоторым данным, в город стянуты не менее 700 полицейских и жандармов. Окна банков, магазинов, также стеклянные стены остановок общественного транспорта закрыты специальными щитами.

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