В ходе беспорядков во французском Нанте пострадали более десяти полицейских

В результате протестов против визита лидера партии «Национальный фронт», кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен в Нанте пострадали 13 сотрудников полиции.
В управлении местной полиции рассказали, что в ходе протестов в Нанте ранены 13 полицейских и жандармов, четыре человека задержаны. По данным газеты Figaro, в демонстрации приняли участие от 2,2 до трех тысяч человек. При этом, сообщается, что среди манифестантов было несколько сотен участников крайне левых движений. Они не только выкрикивали лозунги против лидера «Нацфронта» Марин Ле Пен, но и громили магазины и остановки общественного, бросали в полицейских разные предметы и «коктейли Молотова». В ответ правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что акции протеста начались в Нанте после того, как стало известно о запланированном визите в город кандидата в президенты страны от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Предполагается, что в воскресенье Ле Пен проведет в Нанте крупное общественное собрание.
Ранее сообщалось, что акции протеста начались в Нанте после того, как стало известно о запланированном визите в город кандидата в президенты страны от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Предполагается, что в воскресенье Ле Пен проведет в Нанте крупное общественное собрание.
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