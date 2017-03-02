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  • 02.03, 17:07
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. выборы, скандалы, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

    Главными поставщиками новостей во Франции остаются фавориты президентской гонки. Сегодня независимый кандидат Эммануэль Макрон представил свою предвыборную программу, а Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

    Голосование в Европарламенте по делу Ле Пен проводилось простым поднятием рук. Сама лидер «Национального фронта» в момент принятия решения в парламенте отсутствовала.

    Кандидат в президенты Франции лишена депутатской неприкосновенности за инцидент 2015 года, когда она разместила в Twitter снимки казни заложников боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства». Сделано это было после того, как один из французских телеканалов сравнил «Национальный фронт» с ИГИЛ. Марин Ле Пен опубликовала фотографии казни с подписью: «Вот это ИГИЛ. Не путать с „Национальным фронтом“». После этого против политика было возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, ей грозит тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 000 евро.

    В окружении «Национального фронта» говорят, что это никак не должно повлиять на ход предвыборной кампании. К тому же в 2014 году Ле Пен уже лишали депутатских полномочий в Европарламенте.

    Другой фаворит президентской гонки, в которого накануне на сельскохозяйственной выставке в Париже бросили яйцо, сегодня представил предвыборную программу. Он пообещал снижение налогов и сокращение безработицы, говорил о конкуренции с Германией и увеличении числа полицейских в неблагополучных пригородах. Отдельным пунктом программы стал тотальный запрет на использование мобильных телефонов в школах и университетах.

    Кроме того, Макрон прокомментировал обвинения, выдвинутые против его конкурентов — Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые практически ежедневно говорят о судебных манипуляциях и «политических убийствах» неугодных кандидатов.

    Эммануэль Макрон: «Это важный и тяжелый момент избирательной кампании, поскольку два кандидата решили выступить с проектами или консервативными, или регрессивными. Но они также решили намеренно атаковать принцип верховенства права, в частности, власть правосудия».

    Подробности — в видеоматериале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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