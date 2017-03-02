Главными поставщиками новостей во Франции остаются фавориты президентской гонки. Сегодня независимый кандидат Эммануэль Макрон представил свою предвыборную программу, а Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.
Голосование в Европарламенте по делу Ле Пен проводилось простым поднятием рук. Сама лидер «Национального фронта» в момент принятия решения в парламенте отсутствовала.
Кандидат в президенты Франции лишена депутатской неприкосновенности за инцидент 2015 года, когда она разместила в Twitter снимки казни заложников боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства». Сделано это было после того, как один из французских телеканалов сравнил «Национальный фронт» с ИГИЛ. Марин Ле Пен опубликовала фотографии казни с подписью: «Вот это ИГИЛ. Не путать с „Национальным фронтом“». После этого против политика было возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, ей грозит тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 000 евро.
В окружении «Национального фронта» говорят, что это никак не должно повлиять на ход предвыборной кампании. К тому же в 2014 году Ле Пен уже лишали депутатских полномочий в Европарламенте.
Другой фаворит президентской гонки, в которого накануне на сельскохозяйственной выставке в Париже бросили яйцо, сегодня представил предвыборную программу. Он пообещал снижение налогов и сокращение безработицы, говорил о конкуренции с Германией и увеличении числа полицейских в неблагополучных пригородах. Отдельным пунктом программы стал тотальный запрет на использование мобильных телефонов в школах и университетах.
Кроме того, Макрон прокомментировал обвинения, выдвинутые против его конкурентов — Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые практически ежедневно говорят о судебных манипуляциях и «политических убийствах» неугодных кандидатов.
Эммануэль Макрон: «Это важный и тяжелый момент избирательной кампании, поскольку два кандидата решили выступить с проектами или консервативными, или регрессивными. Но они также решили намеренно атаковать принцип верховенства права, в частности, власть правосудия».
Подробности — в видеоматериале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Кандидат в президенты Франции лишена депутатской неприкосновенности за инцидент 2015 года, когда она разместила в Twitter снимки казни заложников боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства». Сделано это было после того, как один из французских телеканалов сравнил «Национальный фронт» с ИГИЛ. Марин Ле Пен опубликовала фотографии казни с подписью: «Вот это ИГИЛ. Не путать с „Национальным фронтом“». После этого против политика было возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, ей грозит тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 000 евро.
В окружении «Национального фронта» говорят, что это никак не должно повлиять на ход предвыборной кампании. К тому же в 2014 году Ле Пен уже лишали депутатских полномочий в Европарламенте.
Другой фаворит президентской гонки, в которого накануне на сельскохозяйственной выставке в Париже бросили яйцо, сегодня представил предвыборную программу. Он пообещал снижение налогов и сокращение безработицы, говорил о конкуренции с Германией и увеличении числа полицейских в неблагополучных пригородах. Отдельным пунктом программы стал тотальный запрет на использование мобильных телефонов в школах и университетах.
Кроме того, Макрон прокомментировал обвинения, выдвинутые против его конкурентов — Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые практически ежедневно говорят о судебных манипуляциях и «политических убийствах» неугодных кандидатов.
Эммануэль Макрон: «Это важный и тяжелый момент избирательной кампании, поскольку два кандидата решили выступить с проектами или консервативными, или регрессивными. Но они также решили намеренно атаковать принцип верховенства права, в частности, власть правосудия».
Подробности — в видеоматериале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Комментарии