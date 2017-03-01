Кандидат в президенты Франции Макрон стал жертвой яичной атаки: видео

Неизвестный бросил яйцо в кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона, снаряд достиг цели.
Инцидент произошел, когда Макрон находился на сельскохозяйственной выставке в Париже. Яйцо разбилось о лоб политика, сообщает «Интерфакс».
Эмманюэль Макрон, кандидат в президенты Франции: «Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает кидать яйца… Это часть политической жизни Франции и она всегда была таковой».
Макрон не в первый раз стал жертвой яичной атаки. Летом 2016 года в бывшего министра экономики кинули яйцо, когда он находился с визитом в одном из пригородов Парижа, отмечает «Интерфакс».
Эмманюэль Макрон, кандидат в президенты Франции: «Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает кидать яйца… Это часть политической жизни Франции и она всегда была таковой».
Qu’on se le dise, je n’aimerai pas jouer à la pétanque contre le lanceur d’#oeuf d’Emmanuel #Macron au #SIA2017. pic.twitter.com/NHSuyaEfoS— M.A-G. (@MAG_LeGlobe) 1 марта 2017 г.
Макрон не в первый раз стал жертвой яичной атаки. Летом 2016 года в бывшего министра экономики кинули яйцо, когда он находился с визитом в одном из пригородов Парижа, отмечает «Интерфакс».
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