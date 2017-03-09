«Республиканцы» Франции требуют начать расследование по Макрону

Французские «Республиканцы» выразили возмущение «бездействием прокуратуры» после скандальной публикации в отношении Эмманюэля Макрона — кандидата на пост президента и главного соперника Франсуа Фийона.
Кристиан Жакоб, лидер фракции «Республиканцев» в Национальном собрании: «Мы видели, что в отношении Франсуа Фийона финансовая прокуратура начала расследование меньше, чем через сутки после публикации. Интересно отметить, что в отношении Эмманюэля Макрона прокуратура отнюдь не проявляет такого рвения».
Речь идет о публикации, из которой следует, что во время исполнения обязанностей министра экономики Макрон принимал участие во встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе в рамках Международной выставки электроники. Затраты на поездку составили 380 тысяч евро, при этом вся сумма была доверена агентству по коммуникациям Havas, которое и занималось организацией встречи Макрона. При этом процедура объявления тендера соблюдена не была, утверждают журналисты.
Сам Макрон заявил, что не знал об этом.
Республиканец Фийон оказался в центре скандала из-за якобы фиктивного трудоустройства его жены Пенелопы в качестве его помощницы. Из-за шумихи он уступил лидерство в предвыборной гонке, причем именно Макрону.
Речь идет о публикации, из которой следует, что во время исполнения обязанностей министра экономики Макрон принимал участие во встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе в рамках Международной выставки электроники. Затраты на поездку составили 380 тысяч евро, при этом вся сумма была доверена агентству по коммуникациям Havas, которое и занималось организацией встречи Макрона. При этом процедура объявления тендера соблюдена не была, утверждают журналисты.
Сам Макрон заявил, что не знал об этом.
Республиканец Фийон оказался в центре скандала из-за якобы фиктивного трудоустройства его жены Пенелопы в качестве его помощницы. Из-за шумихи он уступил лидерство в предвыборной гонке, причем именно Макрону.
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