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  • 21.03, 20:39
    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян может вернуться за руль. болезни, мажоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян может вернуться за руль

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    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян может вернуться за руль

    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян может вернуться за руль

      Савёловский суд Москвы сегодня принял одно из самых громких для России решений в пользу бессрочного лишения водительских прав. Остановить хоть таким образом столичная Фемида решила уличную гонщицу Мару Багдасарян.

      Многие из тех, кто следил за делом Мары Багдасарян не раз крутили пальцем у виска. И вот сегодня суд согласился с диагнозом медиков: Багдасарян страдает эпилепсией, что означает автоматическое отлучение от руля.

      О диагнозе скандально известной автогонщицы сегодня спорили далекие от медицины люди. Но это ведь и не консилиум, а суд. Здесь не проводят анализы, здесь анализируют доказательства. А они, конечно, есть у каждой стороны. Отец Мары Багдасарян уверял, что у дочки нет эпилепсии.

      Эльмар Багдасарян: «Все родители знают, чем болеют их дети. Я тоже знаю, чем болела моя дочь. Нету у нее эпилепсии. Я с ней ездил в две больницы, прошли врачей, сделали два раза ЭКГ головного мозга. Ничего не показало. Эту болезнь скрыть нельзя».

      Папа показывал какие-то медицинские бумаги из частных клиник. Как будто у прокурора бумаг нет. И тоже ведь официальных медицинских, с печатями.

      Александр Рыбак, прокурор: «Нами проводилась проверка. В трех медицинских учреждениях была получена информация о наличии у нее указанного заболевания».

      Суду документы прокуратуры показались более убедительными. Особенно учитывая, что в судебной биографии Мары Багдасарян уже был случай, когда она с помощью липовой справки отлынивала от назначенных обязательных работ. Так что довольный исходом дела прокурор даже позволил себе немножко порассуждать.

      Александр Рыбак, прокурор: «Я убежден, что с сегодняшнего дня на дорогах будет меньше проблем. Хотя на одну проблему меньше, имя которой Мара Багдасарян».

      Хотелось бы сказать, что эта изрядно набившая оскомину история сегодня подошла к концу, и Мара Багдасарян уже не появится на дороге за рулем. Но не факт. Она еще может доказать, что не страдает эпилепсией, и права восстановят. Кроме того, она столько раз нарушала правила и так беззаботно игнорировала десятки выписанных штрафов, что не трудно поверить: отсутствие прав вряд ли остановит девушку, когда она опять захочет покататься.

      И сама Мара Багдасарян как будто бы подтверждает свое презрение к формальностям. Первой ее реакцией на решение суда стала фотография в Instagram с пусть сейчас и недействительными, но правами в руках, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.

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