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  • 21.03, 17:38

    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян похвасталась водительским удостоверением

    5 комментариев
    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян похвасталась водительским удостоверением

    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян похвасталась водительским удостоверением

    Лишенная прав стритрейсерша Багдасарян похвасталась водительским удостоверением
  • Фото: 049mara /instagram.com

    • Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян опубликовала фотографию водительского удостоверения после решения суда, который пожизненно лишил ее прав.

    Снимок с документом участница уличных гонок выложила в одном из своих блогов в Instagram.

    Напомним, сегодня Савёловский суд Москвы пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Таким образом, было удовлетворено обращение прокурора, который потребовал отобрать у стритрейсерши права по медицинским показаниям. Прокурор сослался на справку о том, что девушка страдает эпилепсией. Вернуться за руль участница уличных гонок сможет после решения врача.

    Между тем отец Мары Багдасарян объявил, что решение о бессрочном лишении водительских прав будет обжаловано. По его словам, врачи ошибочно диагностировали у девушки эпилепсию.

    Впрочем, в московской прокуратуре заявили, что решение суда о лишении водительских прав подлежит немедленному исполнению, несмотря на намерение Багдасарян обжаловать данный вердикт, передает «Интерфакс».

    Мара Багдасарян прославилась после резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Девушку не раз задерживали за грубые нарушения ПДД и штрафовали, однако известная мажорка так и не оплатила большинство счетов. В итоге суд приговорил ее к обязательным работам, которые она начала пропускать и была арестована на 15 суток. А недавно суд наказал Багдасарян за использование поддельного больничного — девушке дали еще год исправительных работ.


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