Суд пожизненно лишил стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав

Савёловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян.
Участницу уличных гонок и злостную неплательщицу штрафов за нарушения ПДД Мару Багдасарян пожизненно лишили права управлять автомобилем. Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры.
Инна Гостюжева, судья Савеловского суда Москвы: «Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры и лишить Багдасарян права на вождение транспортным средством».
Ранее прокурор потребовал лишить стритрейсершу Багдасарян права управлять автомобилем на основании справки о том, что девушка страдает эпилепсией. По данным прокуратуры, Багдасарян была госпитализирована после припадка. Прокурор считает, что Багдасарян по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами.
год исправительных работ.
Инна Гостюжева, судья Савеловского суда Москвы: «Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры и лишить Багдасарян права на вождение транспортным средством».
Ранее прокурор потребовал лишить стритрейсершу Багдасарян права управлять автомобилем на основании справки о том, что девушка страдает эпилепсией. По данным прокуратуры, Багдасарян была госпитализирована после припадка. Прокурор считает, что Багдасарян по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами.
год исправительных работ.
Комментарии