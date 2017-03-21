#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 14:35

    Суд пожизненно лишил стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав

    21 комментарий

    Суд пожизненно лишил стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав

    Суд пожизненно лишил стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав

    Савёловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян.

    Участницу уличных гонок и злостную неплательщицу штрафов за нарушения ПДД Мару Багдасарян пожизненно лишили права управлять автомобилем. Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры.

    Инна Гостюжева, судья Савеловского суда Москвы: «Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры и лишить Багдасарян права на вождение транспортным средством».

    Ранее прокурор потребовал лишить стритрейсершу Багдасарян права управлять автомобилем на основании справки о том, что девушка страдает эпилепсией. По данным прокуратуры, Багдасарян была госпитализирована после припадка. Прокурор считает, что Багдасарян по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами.

    Мара Багдасарян прославилась после резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Девушку не раз задерживали за грубые нарушения ПДД, штрафовали, однако известная мажорка так и не оплатила большинство счетов. В итоге суд приговорил ее к обязательным работам, которые она начала пропускать и была арестована на 15 суток. Недавно Багдасарян использовала поддельный больничный, за что суд назначил ей еще год исправительных работ.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru