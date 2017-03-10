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  • 10.03, 14:41
Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный. мажоры, подделки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный

16 комментариев
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный

Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный

Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян наказали за использование поддельного больничного, с помощью которого она пыталась уклониться от обязательных работ.

    Мировой суд приговорил молодую гонщицу к еще году исправительных работ. Ее признали виновной по статье «Использование заведомо подложного документа».

    Установлено, что Багдасарян купила поддельный больничный лист у неизвестного лица, встретившись с ним в метро. Позднее липовую справку она предъявила судебному приставу, чтобы уклониться от обязательных работ и не мести улицы во дворе.

    Как отмечает РИА Новости, сама Багдасарян признала свою вину и раскаялась. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

    Напомним, Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про лихачей на Gelandewagen. Также девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В результате суд назначил ей наказание в виде 24 суток административного ареста, а также приговорил к почти 600 часам обязательных работ в качестве дворника.

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