Лихачка Багдасарян получила год обязательных работ за поддельный больничный

Скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян наказали за использование поддельного больничного, с помощью которого она пыталась уклониться от обязательных работ.
Мировой суд приговорил молодую гонщицу к еще году исправительных работ. Ее признали виновной по статье «Использование заведомо подложного документа».
Установлено, что Багдасарян купила поддельный больничный лист у неизвестного лица, встретившись с ним в метро. Позднее липовую справку она предъявила судебному приставу, чтобы уклониться от обязательных работ и не мести улицы во дворе.
Как отмечает РИА Новости, сама Багдасарян признала свою вину и раскаялась. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
истории про лихачей на Gelandewagen. Также девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В результате суд назначил ей наказание в виде 24 суток административного ареста, а также приговорил к почти 600 часам обязательных работ в качестве дворника.
Установлено, что Багдасарян купила поддельный больничный лист у неизвестного лица, встретившись с ним в метро. Позднее липовую справку она предъявила судебному приставу, чтобы уклониться от обязательных работ и не мести улицы во дворе.
Как отмечает РИА Новости, сама Багдасарян признала свою вину и раскаялась. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
истории про лихачей на Gelandewagen. Также девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В результате суд назначил ей наказание в виде 24 суток административного ареста, а также приговорил к почти 600 часам обязательных работ в качестве дворника.
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