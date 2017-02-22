ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 13:32

Против гонщицы Багдасарян завели дело из-за фальшивого больничного

15 комментариев
Против гонщицы Багдасарян завели дело <nobr>из-за</nobr> фальшивого больничного

Против гонщицы Багдасарян завели дело из-за фальшивого больничного

Против гонщицы Багдасарян завели дело <nobr>из-за</nobr> фальшивого больничного
  • Фото: Мара Багдасарян /vk.com

    • Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документа в отношении участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян.

    Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, «в отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Использование заведомо подложного документа“».

    Из сообщения прокуратуры: «Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным».

    Там отметили, что Багдасарян, будучи подвергнутой судом административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности. Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник района Сокол» в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории.

    Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.

    Новости по теме

    Гонки золотой молодежи

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru