Против гонщицы Багдасарян завели дело из-за фальшивого больничного

Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документа в отношении участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян.
Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, «в отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Использование заведомо подложного документа“».
Из сообщения прокуратуры: «Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным».
Там отметили, что Багдасарян, будучи подвергнутой судом административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности. Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник района Сокол» в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории.
истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.
Из сообщения прокуратуры: «Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным».
Там отметили, что Багдасарян, будучи подвергнутой судом административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности. Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник района Сокол» в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории.
истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.
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