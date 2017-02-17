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  • 17.02, 19:35

Гонщицу Багдасарян уличили в подделке больничного листа

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Гонщицу Багдасарян уличили в подделке больничного листа

Гонщицу Багдасарян уличили в подделке больничного листа

Гонщицу Багдасарян уличили в подделке больничного листа
  • Фото: Мара Багдасарян /vk.com

    • Скандально известная стритрейсейрша Мара Багдасарян представила по месту отбывания обязательных работ фиктивный больничный.

    Как сообщили в УФССП по Москве, «в связи с предоставлением должницей Марой Багдасарян документа, имеющего признаки подделки, 10 февраля дознавателем Савёловского отдела судебных приставов зарегистрировано сообщение о преступлении по статье УК РФ „Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов“».

    Там уточнили, что 8 февраля 2017 года Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савёловский отдел судебных приставов больничный лист.

    Из сообщения УФССП: «Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения. При дальнейшей проверке было установлено, что листок нетрудоспособности медицинским учреждением не выдавался. После чего указанный документ был направлен в экспертно-криминалистический центр УВД по САО ГУМВД России по Москве, где было подтверждено, что листок нетрудоспособности имеет признаки подделки».

    Сегодня материал проверки в отношении Багдасарян был направлен в ГУ МВД по Москве для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», передает РИА Новости.

    В настоящее время Мара Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» столичного района Сокол.

    Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.

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