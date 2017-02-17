Гонщицу Багдасарян уличили в подделке больничного листа

Скандально известная стритрейсейрша Мара Багдасарян представила по месту отбывания обязательных работ фиктивный больничный.
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Как сообщили в УФССП по Москве, «в связи с предоставлением должницей Марой Багдасарян документа, имеющего признаки подделки, 10 февраля дознавателем Савёловского отдела судебных приставов зарегистрировано сообщение о преступлении по статье УК РФ „Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов“».
Там уточнили, что 8 февраля 2017 года Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савёловский отдел судебных приставов больничный лист.
Из сообщения УФССП: «Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения. При дальнейшей проверке было установлено, что листок нетрудоспособности медицинским учреждением не выдавался. После чего указанный документ был направлен в экспертно-криминалистический центр УВД по САО ГУМВД России по Москве, где было подтверждено, что листок нетрудоспособности имеет признаки подделки».
Сегодня материал проверки в отношении Багдасарян был направлен в ГУ МВД по Москве для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», передает РИА Новости.
В настоящее время Мара Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» столичного района Сокол.
скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.
Там уточнили, что 8 февраля 2017 года Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савёловский отдел судебных приставов больничный лист.
Из сообщения УФССП: «Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения. При дальнейшей проверке было установлено, что листок нетрудоспособности медицинским учреждением не выдавался. После чего указанный документ был направлен в экспертно-криминалистический центр УВД по САО ГУМВД России по Москве, где было подтверждено, что листок нетрудоспособности имеет признаки подделки».
Сегодня материал проверки в отношении Багдасарян был направлен в ГУ МВД по Москве для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», передает РИА Новости.
В настоящее время Мара Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» столичного района Сокол.
скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток за уклонение от этих обязанностей.
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