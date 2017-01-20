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  • 20.01, 13:41

Прокуратура потребовала навсегда лишить прав гонщицу Мару Багдасарян

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Прокуратура потребовала навсегда лишить прав гонщицу Мару Багдасарян

Прокуратура потребовала навсегда лишить прав гонщицу Мару Багдасарян

Прокуратура Москвы ходатайствует перед судом о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных гонок на Gelandewagen.

Савёловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права Мары Багдасарян на управление транспортным средством, сообщает «Интерфакс».

Представитель столичной прокуратуры отметил, что заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами.

Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». После этого девушка не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. За время водительского стажа Багдасарян были выписаны многочисленные штрафы, которые она не оплачивала. В итоге стритрейсерше назначили почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток от уклонения от этих обязанностей. Ранее злостная нарушительница уже отсидела два административных ареста по 10 и 14 суток.

Во время отбывания наказания Багдасарян жаловалась, что «чувствует себя очень далеко от идеала». Ее юрист сообщала, что у гонщицы проблемы с челюстью, головой и печенью. Однако плохое самочувствие не мешало стритрейсерше, которая сбежала из больницы, публиковать пикантные фото в соцсети. На снимках 23-летняя Багдасарян предстает топлес в солярии, а также фотографирует себя обнаженной в душе.

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