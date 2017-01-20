Прокуратура потребовала навсегда лишить прав гонщицу Мару Багдасарян

Прокуратура Москвы ходатайствует перед судом о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных гонок на Gelandewagen.Интерфакс».
Представитель столичной прокуратуры отметил, что заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами.
почти 600 часов исправительных работ, следом дали 15 суток от уклонения от этих обязанностей. Ранее злостная нарушительница уже отсидела два административных ареста по 10 и 14 суток.
плохое самочувствие не мешало стритрейсерше, которая сбежала из больницы, публиковать пикантные фото в соцсети. На снимках 23-летняя Багдасарян предстает топлес в солярии, а также фотографирует себя обнаженной в душе.
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