Маре Багдасарян поставили диагноз эпилепсия и требуют лишить прав

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян страдает эпилепсией, заявил прокурор в Савеловском суде Москвы, который рассматривает вопрос о лишении ее водительских прав.
Прокурор требует лишить стритрейсершу Мару Багдасарян права управлять автомобилем на основании справки о том, что женщина страдает эпилепсией. Ранее Багдасарян была госпитализирована после припадка, добавил он в ходе судебного заседания.
Представитель прокуратуры: «Прошу приобщить копию медицинской карты и справку, согласно которой Багдасарян поставлен диагноз „эпилепсия“».
По мнению прокурора, из-за диагноза эпилепсия Мара Багдасарян не может управлять автомобилем, передает РИА Новости.
Диагноз опровергает отец подсудимой. Мужчина заверил судью, что его дочь здорова и может управлять машиной.
Эльмар Багдасарян, отец Мары Багдасарян: «Все родители знают, какие болезни есть у детей, а каких нет. Я с ней ездил в больницы, мы прошли обследование — она здорова».
назначил ей еще год исправительных работ.
Представитель прокуратуры: «Прошу приобщить копию медицинской карты и справку, согласно которой Багдасарян поставлен диагноз „эпилепсия“».
По мнению прокурора, из-за диагноза эпилепсия Мара Багдасарян не может управлять автомобилем, передает РИА Новости.
Диагноз опровергает отец подсудимой. Мужчина заверил судью, что его дочь здорова и может управлять машиной.
Эльмар Багдасарян, отец Мары Багдасарян: «Все родители знают, какие болезни есть у детей, а каких нет. Я с ней ездил в больницы, мы прошли обследование — она здорова».
назначил ей еще год исправительных работ.
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