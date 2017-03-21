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  • 21.03, 11:33

    Маре Багдасарян поставили диагноз эпилепсия и требуют лишить прав

    3 комментария

    Маре Багдасарян поставили диагноз эпилепсия и требуют лишить прав

    Маре Багдасарян поставили диагноз эпилепсия и требуют лишить прав

    Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян страдает эпилепсией, заявил прокурор в Савеловском суде Москвы, который рассматривает вопрос о лишении ее водительских прав.

    Прокурор требует лишить стритрейсершу Мару Багдасарян права управлять автомобилем на основании справки о том, что женщина страдает эпилепсией. Ранее Багдасарян была госпитализирована после припадка, добавил он в ходе судебного заседания.

    Представитель прокуратуры: «Прошу приобщить копию медицинской карты и справку, согласно которой Багдасарян поставлен диагноз „эпилепсия“».

    По мнению прокурора, из-за диагноза эпилепсия Мара Багдасарян не может управлять автомобилем, передает РИА Новости.

    Диагноз опровергает отец подсудимой. Мужчина заверил судью, что его дочь здорова и может управлять машиной.

    Эльмар Багдасарян, отец Мары Багдасарян: «Все родители знают, какие болезни есть у детей, а каких нет. Я с ней ездил в больницы, мы прошли обследование — она здорова».

    Мара Багдасарян прославилась после резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Женщину неоднократно задерживали за грубые нарушения ПДД, штрафовали, однако стритрейсерша отказывается платить по счетам. В итоге суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала пропускать и была арестована на 15 суток. А недавно женщина использовала поддельный больничный, за это суд назначил ей еще год исправительных работ.

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