Стритрейсерша Багдасарян устроила фотосессию в суде

Мировой суд в Москве вынес новый приговор Маре Багдасарян. Раньше стритрейсерша, гонявшая по столице на дорогих авто, отделывалась штрафами и уклонялась от общественных работ. Это ей с рук не сошло. Теперь девушке назначили исправительные работы уже по уголовной статье.
Можно сказать, что гонщица еще легко отделалась. За фальсификацию документов ей грозило до полугода ареста. Выяснилось, что Багдасарян несколько дней не появлялась на работе — в офисе управляющей компании. Там скандальная мажорка трудится на благо общества по решению другого суда за многочисленные нарушения правил дорожного движения — инспекторы ГИБДД начитали порядка 50 протоколов. Общая сумма штрафов за лихачества на дороге достигла 150 тысяч рублей. Кроме того, 600 часов она обязана была провести в канцелярии коммунальной службы.
После череды прогулов Багдасарян принесла на место службы больничный, который, как оказалось, купила возле метро. Штампы, подписи, печати — подделка: установили сотрудники прокуратуры. Вину свою симулянтка отрицать не стала. Да и вообще, кажется, лишилась былых надменности и лоска. И пока судья принимала решение, даже устроила фотосессию с журналистами. Правда, на их неудобные вопросы отвечать не стала.
К слову, адвокат Багдасарян не преминул напомнить, что у его подопечной проблемы со здоровьем. Мол, и стальную пластину в ноге нужно заменить — множественные переломы та получила в жутком ДТП на Кутузовском проспекте. Тогда погибли два человека. Мара была пассажиркой BMW, водитель которой спровоцировал аварию. Кроме того, у дочери известного коммерсанта, по словам адвоката, «случаются припадки». Вероятно, речь идет об эпилепсии. Такой диагноз подсудимой ранее ставили медики. Хотя в таком случае непонятно, как вообще ее можно пускать за руль. Защитник настаивал на штрафе, но сторона обвинения была непреклонна — дополнительная трудотерапия пойдет ей только на пользу.
Суд с доводами прокурора согласился. Получается, ежедневно Багдасарян не менее двух часов будет проводить в офисе управляющей компании — это за нарушения ПДД. А после этого посещать то рабочее место, которое ей подыщут сотрудники службы исполнения наказаний. Точнее то, где согласятся принять такую помощницу. А вот там уже Багдасарян будет трудиться в полную силу — целую смену, без поблажек.
После судебного заседания, уже без особого энтузиазма, Мара приехала в жилищно-коммунальную контору. Там ей сегодня поручили ответственное занятие — оформлять квитанции. Так что жильцам этого района стоит повнимательнее изучать мартовские платежки на предмет ошибок, отмечает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
После череды прогулов Багдасарян принесла на место службы больничный, который, как оказалось, купила возле метро. Штампы, подписи, печати — подделка: установили сотрудники прокуратуры. Вину свою симулянтка отрицать не стала. Да и вообще, кажется, лишилась былых надменности и лоска. И пока судья принимала решение, даже устроила фотосессию с журналистами. Правда, на их неудобные вопросы отвечать не стала.
К слову, адвокат Багдасарян не преминул напомнить, что у его подопечной проблемы со здоровьем. Мол, и стальную пластину в ноге нужно заменить — множественные переломы та получила в жутком ДТП на Кутузовском проспекте. Тогда погибли два человека. Мара была пассажиркой BMW, водитель которой спровоцировал аварию. Кроме того, у дочери известного коммерсанта, по словам адвоката, «случаются припадки». Вероятно, речь идет об эпилепсии. Такой диагноз подсудимой ранее ставили медики. Хотя в таком случае непонятно, как вообще ее можно пускать за руль. Защитник настаивал на штрафе, но сторона обвинения была непреклонна — дополнительная трудотерапия пойдет ей только на пользу.
Суд с доводами прокурора согласился. Получается, ежедневно Багдасарян не менее двух часов будет проводить в офисе управляющей компании — это за нарушения ПДД. А после этого посещать то рабочее место, которое ей подыщут сотрудники службы исполнения наказаний. Точнее то, где согласятся принять такую помощницу. А вот там уже Багдасарян будет трудиться в полную силу — целую смену, без поблажек.
После судебного заседания, уже без особого энтузиазма, Мара приехала в жилищно-коммунальную контору. Там ей сегодня поручили ответственное занятие — оформлять квитанции. Так что жильцам этого района стоит повнимательнее изучать мартовские платежки на предмет ошибок, отмечает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
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