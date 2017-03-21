Кобзон обрадовался возможному запрету Самойловой въезжать на Украину

Иосиф Кобзон считает, что России изначально надо было отказаться от участия в киевском «Евровидении».
По мнению знаменитого артиста, россиянам следует «не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».
Также Кобзон выразил удовлетворение в связи с тем, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирается запретить въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, передает РИА Новости.
Иосиф Кобзон: «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (украинские власти) искусственно создали, как говорят в футболе, положение вне игры».
спецслужба подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. Также участие российской певицы в «Евровидении» не понравилось министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призывал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.
В свою очередь в команде певицы сообщили, что не получали никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.
собирается выступить на «Евровидении-2017» , которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
Также Кобзон выразил удовлетворение в связи с тем, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирается запретить въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, передает РИА Новости.
Иосиф Кобзон: «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (украинские власти) искусственно создали, как говорят в футболе, положение вне игры».
спецслужба подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. Также участие российской певицы в «Евровидении» не понравилось министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призывал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.
В свою очередь в команде певицы сообщили, что не получали никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.
собирается выступить на «Евровидении-2017» , которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
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