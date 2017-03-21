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  • 21.03, 13:04

    Кобзон обрадовался возможному запрету Самойловой въезжать на Украину

    11 комментариев

    Кобзон обрадовался возможному запрету Самойловой въезжать на Украину

    Кобзон обрадовался возможному запрету Самойловой въезжать на Украину

    Иосиф Кобзон считает, что России изначально надо было отказаться от участия в киевском «Евровидении».

    По мнению знаменитого артиста, россиянам следует «не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».

    Также Кобзон выразил удовлетворение в связи с тем, что Служба безопасности Украины (СБУ) собирается запретить въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, передает РИА Новости.

    Иосиф Кобзон: «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (украинские власти) искусственно создали, как говорят в футболе, положение вне игры».

    Напомним, накануне глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужба подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. Также участие российской певицы в «Евровидении» не понравилось министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призывал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.

    В свою очередь в команде певицы сообщили, что не получали никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.

    Юлия Самойлова собирается выступить на «Евровидении-2017» , которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.

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