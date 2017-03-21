Иосиф Пригожин назвал попытки Украины запретить въезд Самойловой «беспределом»

После истории с певицей Юлией Самойловой, участие которой в конкурсе «Евровидение» может оказаться под вопросом, прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он напомнил Киеву про бородатых женщин и заявил, что запрет на въезд российской исполнительницы на Украину будет беспределом и нарушит все моральные нормы.
О подготовке документа, запрещающего Самойловой въезжать на украинскую территорию, накануне сообщила Служба безопасности Украины.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Это было понятно, что они будут придумывать всякие истории. Это вся провокация была понятна с первой минуты. Они давно потеряли связи с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позволяет им беспредельничать, нарушать все моральные нормы».
По мнению Пригожина, не может считаться демократической страна, запрещающая людям перемещаться, передают РИА Новости.
Иосиф Пригожин: «Толерантность касается не только бородатых женщин, но и людей с ограниченными возможностями, которые, кстати, выступали на „Евровидении“».
Накануне вечером новость о запрещающем въезд документе прокомментировала команда певицы Юлии Самойловой. В заявлении говорится, что не поступало никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.
собирается выступить с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Это было понятно, что они будут придумывать всякие истории. Это вся провокация была понятна с первой минуты. Они давно потеряли связи с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позволяет им беспредельничать, нарушать все моральные нормы».
По мнению Пригожина, не может считаться демократической страна, запрещающая людям перемещаться, передают РИА Новости.
Иосиф Пригожин: «Толерантность касается не только бородатых женщин, но и людей с ограниченными возможностями, которые, кстати, выступали на „Евровидении“».
Накануне вечером новость о запрещающем въезд документе прокомментировала команда певицы Юлии Самойловой. В заявлении говорится, что не поступало никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.
собирается выступить с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
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