#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 10:02

    Иосиф Пригожин назвал попытки Украины запретить въезд Самойловой «беспределом»

    комментировать

    Иосиф Пригожин назвал попытки Украины запретить въезд Самойловой «беспределом»

    Иосиф Пригожин назвал попытки Украины запретить въезд Самойловой «беспределом»

    После истории с певицей Юлией Самойловой, участие которой в конкурсе «Евровидение» может оказаться под вопросом, прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он напомнил Киеву про бородатых женщин и заявил, что запрет на въезд российской исполнительницы на Украину будет беспределом и нарушит все моральные нормы.

    О подготовке документа, запрещающего Самойловой въезжать на украинскую территорию, накануне сообщила Служба безопасности Украины.

    Иосиф Пригожин, продюсер: «Это было понятно, что они будут придумывать всякие истории. Это вся провокация была понятна с первой минуты. Они давно потеряли связи с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позволяет им беспредельничать, нарушать все моральные нормы».

    По мнению Пригожина, не может считаться демократической страна, запрещающая людям перемещаться, передают РИА Новости.

    Иосиф Пригожин: «Толерантность касается не только бородатых женщин, но и людей с ограниченными возможностями, которые, кстати, выступали на „Евровидении“».

    Накануне вечером новость о запрещающем въезд документе прокомментировала команда певицы Юлии Самойловой. В заявлении говорится, что не поступало никаких уведомлений о том, что артистке отказано во въезде на Украину.

    Ранее участие Самойловой в «Евровидении» не понравилось министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Сообщалось, что недовольство Киева вызвано выступлением певицы в Крыму летом 2015 году.

    На «Евровидении-2017», которое состоится в Киеве в мае, Юлия Самойлова собирается выступить с песней Flame is Burning. Исполнительница имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.

    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru