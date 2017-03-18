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  • 18.03, 16:50
    Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа. Париж, полиция, стрельба, терроризм, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа

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    Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа

    Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа

    Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа
    • Фото: @nieuwsblog /twitter.com

      • Личность нападавшего, по вине которого произошло два инцидента со стрельбой, уже установлена.

      Появилось фото преступника, который обстрелял полицейских в пригороде Парижа Стен, а затем напал на женщину из военного патруля в аэропорту Орли.

      Терминал был оцеплен, люди — эвакуированы. На место ЧП прибыли саперы и полицейский спецназ. Приехал и министр обороны страны. Здание прочесали, но следов взрывчатки обнаружено не было. Появились сообщения, что в связи с произошедшим был задержан сотрудник аэропорта.

      Во время нападения в аэропорту был один из участников президентской гонки Николя Дюпон-Эньян. Он раскритиковал меры безопасности в воздушной гавани. По его словам, пассажиров о случившемся не информировали, а сотрудников, отвечающих за охрану, просто не было рядом.

      Как выяснилось, злоумышленник был известен полиции. Для допроса были задержаны его отец и брат.

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