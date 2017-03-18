Появилось фото злоумышленника, атаковавшего военных в аэропорту Парижа

Личность нападавшего, по вине которого произошло два инцидента со стрельбой, уже установлена.
Появилось фото преступника, который обстрелял полицейских в пригороде Парижа Стен, а затем напал на женщину из военного патруля в аэропорту Орли.
Терминал был оцеплен, люди — эвакуированы. На место ЧП прибыли саперы и полицейский спецназ. Приехал и министр обороны страны. Здание прочесали, но следов взрывчатки обнаружено не было. Появились сообщения, что в связи с произошедшим был задержан сотрудник аэропорта.
Как выяснилось, злоумышленник был известен полиции. Для допроса были задержаны его отец и брат.
Терминал был оцеплен, люди — эвакуированы. На место ЧП прибыли саперы и полицейский спецназ. Приехал и министр обороны страны. Здание прочесали, но следов взрывчатки обнаружено не было. Появились сообщения, что в связи с произошедшим был задержан сотрудник аэропорта.
Как выяснилось, злоумышленник был известен полиции. Для допроса были задержаны его отец и брат.
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