Глава ЛНР предлагает провести в Донбассе референдум о присоединении к РФ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что намерен инициировать в Донбассе референдум по воссоединению с Россией, как это было в Крыму.
Игорь Плотницкий, глава ЛНР: «Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался».
По его словам, если такой референдум будет проведен, то результаты будут «такие же, как и в Крыму», передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России. Тем не менее недавно Москвав приняла решение о временном признании паспортов самопровозглашенных республик и отменять ее не собирается.
После февральского госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание «народных республик», объявили о суверенитете, сформировали собственные органы власти и провели выборы глав республик и депутатов парламентов. В апреле Киев начал военную операцию против вышедших из-под контроля территорий.
ситуация обострилась. В ДНР и ЛНР объявили об ответной торговой блокаде и выводе всех предприятий из-под украинской юрисдикции. А на днях президент Украины распорядился приостановить все транспортное сообщение с Донбассом.
По его словам, если такой референдум будет проведен, то результаты будут «такие же, как и в Крыму», передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России. Тем не менее недавно Москвав приняла решение о временном признании паспортов самопровозглашенных республик и отменять ее не собирается.
После февральского госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание «народных республик», объявили о суверенитете, сформировали собственные органы власти и провели выборы глав республик и депутатов парламентов. В апреле Киев начал военную операцию против вышедших из-под контроля территорий.
ситуация обострилась. В ДНР и ЛНР объявили об ответной торговой блокаде и выводе всех предприятий из-под украинской юрисдикции. А на днях президент Украины распорядился приостановить все транспортное сообщение с Донбассом.
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