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  • 15.03, 13:00

Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом

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Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом

Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Украина временно приостанавливает все транспортное сообщение с Донбассом.

Предложение о приостановке транспортного сообщения с непризнанными республиками ДНР и ЛНР внес на рассмотрение СНБО президент Украины Пётр Порошенко. В своем выступлении украинский лидер назвал территории Донбасса «оккупированными». Видеозапись выступления опубликована на сайте главы государства.

Пётр Порошенко, президент Украины: «Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия».

Порошенко высказал мнение, что ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась. Также украинский лидер отметил, что Россия признала паспорта ЛНР и ДНР, и что «самозванцы» конфисковали и захватили украинские предприятия.

Пётр Порошенко: «Предварительная стоимость отобранных активов равняется 2 млрд долларов. Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине».

Отметил Порошенко также и вклад украинских «террористов», которые устроили блокаду железнодорожных путей. «Украина потеряла свои предприятия, и это, к сожалению, создало новую реальность», — сообщил он.

Глава государства рекомендовал полностью заблокировать сообщение с ДНР и ЛНР, а исключение сделать лишь для гуманитарных грузов от «украинских, международных организаций, ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости».

Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы. Также лидер ДНР подписал указ, устанавливающий госграницу между Донбассом и Украиной.

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